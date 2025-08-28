Kommentare zum Artikel
Großauer beim Oktoberfestzug in München
Oktoberfest in München – da denkt man an Bier, Brathendl, Dirndl und Lederhosen, oder? Und beim Stichwort Trachten- und Schützenzug? Vermutlich an Pferde, Kutschen, Blasmusik und Gewehre. Alle zwei Jahre sollte man jedoch auch an die Siebenbürger Sachsen denken, denn die sind im regelmäßigen Turnus beim größten Trachtenzug der Welt dabei. Nachdem sich in diesem Jahr die Heimatortsgemeinschaft (HOG) Großau am Umzug beteiligt, gehört 2025 noch eine weitere Assoziation dazu: die Landler. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • Zacken schrieb am 21.09.2025, 15:05 Uhr:Gratulation der HOG Grossau und der musikalisch unterstützten Projektgruppe für den gelungenen Auftritt beim heutigen Oktoberfestumzug. Die vielen Trachtenträgerinnen - eine Augenweide ! Freue mich schon auf eine Fotobericht dazu.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.