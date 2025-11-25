



25. November 2025

„Landlerisch g’sunga“: Liederbuch mit Audiodateien inklusive!

Bereits vor einigen Jahren entstand, angeregt durch die Nachfrage von Susanne Weingärtner (Großau) nach einem landlerischen Liederbuch und die Initiative von Kathi Mai (Großau), die Arbeitsgruppe „Landlerische Liedersammlung“ aus Mitgliedern der drei Landlergemeinden.

Der Buchumschlag wurde von Leonie Wiedenhoff-Grieshober gestaltet.



Zu der Rezension merkt der Arbeitskreis noch an, dass Christa Wandschneider (Großpold) nicht zu den Mitarbeitern des Arbeitskreises gehörte, und auch Dagmar Baatz (Großau) keine zentrale Position in der Gruppe inne hatte.



Wir freuen uns sehr, wenn es bald heißt: Wir haben heute „landlerisch g’sunga!“ In der Hermann­städter Zeitung Nr. 2928 vom 19. September 2025 und in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 16 vom 7. Oktober 2025, Seite 9 (siehe auch SbZ Online vom 12. Oktober 2025 ), wurde eine sehr positive Rezension von Helmut Leonbacher zu dem im April 2025 im Schiller-Verlag erschienenen Liederbuch „Landlerisch g’sunga – Lieder der Siebenbürger Lander“ veröffentlicht.Die begeisterten ehrenamtlichen Mitarbeiter, die zur Entstehung dieses gelungenen Liederbuches beigetragen haben, bedanken sich bei Helmut Leonbacher für die sehr schöne Präsentation und Wertung dieses Buches. Was vielen bisher verborgen blieb ist, dass es, neben den vielen Liedern, auch einen QR-Code beinhaltet, über den man die Aufnahmen der Lieder anhören und auch herunterladen kann. Diese authentischen Aufnahmen in der landlerischen Mundart eignen sich hervorragend zum Mitsingen und animieren dazu, sich aktiv mit der Mundart zu befassen. Dieses könnte gleich bei den kommenden Feiertagen ausprobiert werden, wenn die Familien und Freude beisammensitzen. Also, ein ganz besonderes Geschenk zu Weihnachten, das über das ganz Jahr erklingen kann. Das Buch kann zum Preis von 24,80 Euro unter der ISBN 978-3-94958-362-9 über www.schiller.ro oder telefonisch unter (0228) 90919557, bestellt werden.Zu der Rezension merkt der Arbeitskreis noch an, dass Christa Wandschneider (Großpold) nicht zu den Mitarbeitern des Arbeitskreises gehörte, und auch Dagmar Baatz (Großau) keine zentrale Position in der Gruppe inne hatte.Wir freuen uns sehr, wenn es bald heißt: Wir haben heute „landlerisch g’sunga!“ Der Arbeitskreis Landlerische Liedersammlung

