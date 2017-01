20. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Wien: Nachbarschaft Penzing gratulierte Gerda Petrovitsch zum 80. Geburtstag

Geburtstage: Am 2. Dezember feierte Gerda Petrovitsch, geboren in Kronstadt, ihren 80. Geburtstag. Die Nachbarschaft Penzing gratulierte ihr im Rahmen des Seniorennachmittags der Siebenbürger in Wien in der Steingasse.

Nachbarvater Ludwig Brandt dankte ihr für ihre Unterstützung der Penzinger in praktischen Dingen, dass sie regelmäßig an unsern Veranstaltungen teilnimmt und besonders am Richttag, wenn sie unsere Tombola gut bestückt und aufwertet. Gerda Petrovitsch ist ja gewöhnt, im Verein mitzuarbeiten und mitzugestalten. Die Jubilarin Gerda Petrovitsch (Bildmitte) mit Ludwig Brandt (links) und Gida Petrovitsch. Foto: Christl Brandt Nachbarvater Ludwig Brandt dankte ihr für ihre Unterstützung der Penzinger in praktischen Dingen, dass sie regelmäßig an unsern Veranstaltungen teilnimmt und besonders am Richttag, wenn sie unsere Tombola gut bestückt und aufwertet. Gerda Petrovitsch ist ja gewöhnt, im Verein mitzuarbeiten und mitzugestalten.Seit der Volkstanzgruppenzeit der ersten Stunde hat sie sich immer besonders engagiert und alle Stufen der Verantwortung wahrgenommen: Stellvertretende Leiterin, Leiterin der Volkstanzgruppe, zuerst der Gleichalterigen, dann der Kindergruppe, mit Christl Petrovitsch und Grete Gärtner gemeinsam aufgebaut, und vor allem der folgenden erfolgreichen Jugendgruppe unseres Vereins. Früh schon war sie Mitglied des Vorstandes des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien, von wo sie im letzten Jahr auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. Trotzdem ist ihr auch jetzt noch Mitarbeit ein Anliegen, wie im Frauenkreis, so auch beim Seniorennachmittag und bei uns in der Nachbarschaft. Als Anerkennung seitens der Penzinger erhielt sie Blumen und das Buch „Dunkle Schatten“ von Iris Wolf, das sie in die Kindheit zurückführen wird. Viel Spaß beim Lesen und alles Gute mit einem „Nor de Geseangt!“ GP

Schlagwörter: Österreich, Wien, Penzing, Nachbarschaft, Geburtstag, Gratulation

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.