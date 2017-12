Frohes Weihnachtsfest!

Liebe Landsleute hier in Oberösterreich, in den Bundesländern, liebe Freunde von nah und fern!

Als Bundesobmann von Österreich und im Namen des gesamten Vorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen, Gesundheit und Gottes Segen, verbunden mit den besten Glückwünschen für das kommende Jahr 2018! Ich danke für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr, für all die Freundschaften und Begegnungen innerhalb unserer Landsmannschaft hier in Österreich und über die Grenzen hinaus.

Ihr Bundes- und Landesobmann Konsulent Manfred Schuller