



25. Dezember 2025

Weihnachtsgruß 2025 des HOG-Verbands

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Partner des HOG-Verbandes, liebe Landsleute! Advent und Weihnachten ist die Zeit der Vorfreude – dieses besondere Gefühl, das uns hoffen lässt, dass Schönes vor uns liegt. Manchmal erfüllt sich diese Hoffnung auf unerwartete Weise. Dass uns solche Momente in dieser Weihnachtszeit begegnen, wünschen wir Ihnen und euch von Herzen.

Weihnachtsbaum in Holzmengen. Foto: Stefan Bichler Gleichzeitig kennen viele von uns die andere Seite dieser Wochen: den Endspurt des Jahres, das Gefühl, noch so vieles schaffen zu müssen, die Erschöpfung nach intensiven Monaten. Wir sehnen uns nach Ruhe, nach einem tiefen Atemzug, nach einem Moment, der uns wieder erdet. Und nicht selten begleiten uns auch Sorgen – um Menschen, die uns nahestehen, oder um das, was in der Welt geschieht.



Gerade deshalb tut es gut, sich daran zu erinnern: Weihnachten braucht keine Perfektion. Es entsteht dort, wo Wärme spürbar wird, wo ein freundliches Wort uns erreicht, wo wir innehalten und uns wieder auf das Wesentliche besinnen können. Oft sind es die leisen Augenblicke – ein Lächeln, ein Gespräch, ein Moment der Stille –, die uns mehr Kraft geben als alles andere.



Vielleicht ist das die schönste Botschaft dieser Tage: Wir müssen nicht viel tun, um Weihnachten zu erleben. Es findet seinen Weg zu uns – in Begegnungen, in Dankbarkeit, in kleinen Zeichen von Verbundenheit. Und manchmal auch einfach darin, dass wir uns erlauben, für einen Moment zur Ruhe zu kommen.



Wir wünschen Ihnen und euch, dass solche Augenblicke in dieser Weihnachtszeit reichlich Platz finden. Dass Sie Nähe spüren, miteinander lachen, Erinnerungen teilen und neue Hoffnung schöpfen können.



