Wiener Nachbarschaft Penzing ehrt 100-jähriges Mitglied

Den seltenen 100. Geburtstag feierte am 2. November unsere Frau Dora Szekely, geboren in Hermannstadt. Diesen besonderen Tag nahm Nachbarvater Hans Schmidt jun. zum Anlass, mit Christl Brandt, Stellvertreterin der Nachbarmutter, die Jubilarin zu Hause zu besuchen und persönlich die Glückwünsche im Namen der Nachbarschaft Penzing auszusprechen.

Christl Brandt gratuliert der Jubilarin Dora Szekely (rechts). Foto: Hans Schmidt

Alles Gute und immer so munter bleiben, das wünschten sie der gut betreuten, agilen 100-jährigen und überreichten Blumen, eine selbstgebackene Torte und Honig aus der eigenen Imkerei. Mit Tochter Heide bewirtete Frau Szekely die Gäste herzlich.Auch wenn sie unsere Veranstaltungen nicht mehr besuchen kann, so liest die aufmerksame Jubilarin trotzdem gern die Zuschriften der Nachbarschaft, da ihr Interesse an unseren Tätigkeiten noch sehr wach ist. Umso mehr freut sie sich auch über Besuche, wie das Bild zeigt. Ihr und ihrer Familie nur das Beste weiterhin, wünschen die Penzinger.

GP