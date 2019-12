Weihnachtsgruß des Bundesobmanns in Österreich

Liebe Landsleute hier in Oberösterreich, in den Bundesländern, liebe Freunde von nah und fern! Im Namen des gesamten Vorstandes des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich sowie als Landesobmann von Oberösterreich möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen, verbunden mit den besten Wünschen für das kommende Jahr 2020, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

Zurückblickend auf das vergangene Jahr möchte ich all jenen danken, die mit so viel Engagement zum Gelingen der vielen Veranstaltungen im Jahreslauf beigetragen haben. Ihre ehrenamtliche Arbeit im Verband oder in den einzelnen Vereinen ist die Garantie, dass unsere jahrhundertelange Kultur und die damit verbundenen Traditionen aufrechterhalten bleiben. Das Weitergeben an die kommenden Generationen ist dadurch gesichert.Liebe Landsleute, die vielen Begegnungen hier in Österreich, in Deutschland oder in Siebenbürgen, sind für mich von großer Bedeutung und zeigen auf, dass wir alle gefordert sind, uns einzubringen und die Siebenbürger Sachsen weltweit im Rahmen der Föderation zu vertreten. Auch 75 Jahre nach der Flucht unserer Eltern und Großeltern sind diese schicksalshaften Ereignisse immer noch zu präsent, um sie zu vergessen. Es ist unsere Aufgabe, diese Geschichte aufzuarbeiten.Ich danke für den Einsatz für unsere Gemeinschaft – in welcher Form auch immer – und freue mich auf ein Wiedersehen hier in meiner Heimat Österreich oder dort in der Welt, wo die Siebenbürger Sachsen sind.

Ihr/Euer Bundesobmann Konsulent Manfred Schuller