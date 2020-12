Weihnachtsgruß des Bundesobmanns von Österreich Manfred Schuller

Liebe Landsleute hier in Oberösterreich, in den Bundesländern, liebe Freunde in Deutschland, Kanada, USA, in Siebenbürgen und der ganzen Welt! Als Bundesobmann von Österreich und im Namen des gesamten Vorstandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen, Gesundheit und Gottes Segen, verbunden mit den besten Glückwünschen für das kommende Jahr 2021.

Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Konsulent Manfred Schuller

Geschätzte Landsleute! Ich denke, wir alle sind froh, wenn sich das Jahr 2020 zu Ende neigt. Ein Jahr, so wie es heuer war, hätte niemand von uns je gedacht, dass es dieses in der Art und Weise geben würde und unser Leben völlig auf den Kopf stellt.Ich zähle nicht mehr die Veranstaltungen, welche abgesagt werden mussten, ich spreche nicht mehr von den Terminen, die verschoben oder nicht eingehalten werden konnten. Wir mussten uns an die Maßnahmen der Regierung halten, ob uns das recht war oder nicht, und schlussendlich war der Gedanke um die Gesundheit unserer Nächsten ausschlaggebend und im Vordergrund, er ist es immer noch und wird es auch bleiben. Davon müssen wir alle ausgehen.Jeder von uns hat von der Corona-Pandemie genug und wenn wir ehrlich sind, können wir das Wort Corona, die vielen Nachrichten, die uns aus aller Welt über die Pandemie erreichen, nicht mehr hören. Die Pandemie trifft uns leider bis in den innersten Kern der Familie. Das Meiden der sozialen Kontakte war und ist für die meisten von uns am schwierigsten. Gerade jetzt zu den Feiertagen, aber ich bitte Sie/Euch, bleiben wir trotz aller widrigen Umstände guter Dinge, freuen wir uns auf eine „Zeit danach“. Diese kommt, gestärkt und voller Ideen werden wir unser so vielseitiges, geliebtes Brauchtum, all die kirchlichen Feste und Feierlichkeiten wieder „aufleben“ lassen. Ich danke jedem Einzelnen, der sich im abgelaufenen Jahr um den Nächsten gekümmert hat, vor allem um die Älteren und Kranken in unserer Gemeinschaft. Gerade an diese, die schon so viel erlebt und mitgemacht haben und im letzten Jahr zudem oftmals viel Einsamkeit in Kauf nehmen mussten, möchte ich besonders erinnern.Ich denke auch an unsere Landsleute, die aufgrund von Armut und Krankheit ebenfalls betroffen sind. Ihnen möchte ich Hoffnung und Zuversicht schenken und dass wir sie nicht vergessen haben. All jenen, die von einem Verlust betroffen waren, einen geliebten Menschen verloren haben – möchte ich zurufen – „bleibt stark in Gedanken und bleibt klug in eurem Tun und Handeln“. Gott bestimmt, wie wir weiterleben können und werden.In diesem Sinne und in Gedanken voller Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen sende ich allen Landsleuten von nah und fern meine besten Grüße und Wünsche, vor allem Gottes Segen! Denn er ist es, der uns innerlich stärkt und Hoffnung gibt!

Ihr Bundes- und Landesobmann Konsulent Manfred Schuller