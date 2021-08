22. August 2021

Veranstaltungsreihe „welser.kultur.vielfalt.burggarten“

„Was 2020 als Reaktion auf die Pandemie begonnen hat, soll ab 2021 ein fester Bestandteil des Welser Kultursommers werden. Welser Künstler treten im Juli und August an sieben Abenden im Burggarten auf, präsentieren ihr Schaffen und stellen einmal mehr unter Beweis, dass ‚WelsKultur‘ in puncto Qualität und Originalität keine Vergleiche zu scheuen braucht.“ Unter diesem Motto lud die Stadt Wels im zweiten Pandemie-Sommer zusätzlich zu den wöchentlich an Donnerstagen stattfindenden Blasmusikkonzerten auch zu sieben sehr unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bei freiem Eintritt in den Welser Burggarten ein. Das Spektrum reichte von Orchestermusik der Landesmusikschule über Improvisationstheater, Kabarett, Operettenmusik, Chorgesang und internationalem Volkstanz bis hin zu Figurentheater.

Schwungvoller Auftritt der Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels im Burggarten. Foto: privat Am 6. Juli durften somit auf Einladung der Stadt unsere Siebenbürger Volkstanzgruppe und die Kindertanzgruppe des Albanischen Kulturvereins mit abwechselnden Auftritten gemeinsam einen gut einstündigen Internationalen Tanzabend gestalten. Für beide Gruppen war es ein schon lange ersehnter Anlass, endlich wieder mit Proben zu beginnen und öffentlich aufzutreten. Die wenige Tage davor erlassenen Öffnungsverordnungen des Gesundheitsministeriums erlaubten es unserer Tanzgruppe, sich dafür zu drei Tanzproben zu treffen und ein kleines Auftrittsprogramm kurzfristig einzustudieren. Dieses bestand, dem Motto des Abends entsprechend und von sechs Tanzpaaren vorgeführt, aus internationalen Volkstänzen, aus historischen Country Dances des 17. Jahrhunderts aus England, deutschsprachigen Volkstänzen aus Siebenbürgen und Großen Bunten, also Quadrillen aus Norddeutschland, und wurde kurzweilig von den schwungvoll-dynamischen Tänzen der albanischen Kindertanzgruppe ergänzt.



Wir alle haben uns gefreut, einen ersten Schritt in die neue Normalität unter Einhaltung der 3-G-Bestimmungen zu wagen und unsere Volkstanzgruppe endlich wieder aufleben lassen zu können. Nun hoffen wir darauf, dass nach der Sommerpause im Herbst auch weitere Proben und Auftritte möglich sein werden! C.S.

