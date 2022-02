Nachbarschaft Traun: „Net bekrit dich“ – musikalische Grüße am Dreikönigstag

Wegen der Corona-Pandemie wurde der seit Jahrzehnten traditionell am Dreikönigstag abgehaltene Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft Traun auf das Frühjahr verschoben. Die Pandemie setzt dem Vereinsleben allgemein sehr zu – viele Leute ziehen sich zurück und wollen ihre Komfortzone am liebsten gar nicht mehr verlassen. Unsere Mitglieder haben aber auch – wie wir alle – ein Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Beziehungen, man vermisst die Gespräche und nicht zuletzt die Musik.

Beim Glühwein vereint im evangelischen Pfarrgarten. Foto: Dietmar Lindert

Daher begann der 6. Jänner zunächst mit einer tollen Aktion der „Lustigen Adjuvanten“. Sie überraschten schon frühmorgens ihr Mitglied Michael mit einem Ständchen zum 91. Geburtstag und wurden dafür mit Würsteln und Bier bewirtet. Anschließend spielten die Adjuvanten an verschiedenen Plätzen in Traun und Oedt, worüber sich die Bewohner sehr freuten. Zu Mittag stärkten sich die Adjuvanten in unserem Vereinslokal „Auf dem Tanzboden“ beim evangelischen Gemeindezentrum mit einer kräftigen Gulaschsuppe. Dann beglückten sie die Umgebung der Kirche musikalisch. Auch hier freuten sich die Anrainer sehr darüber, und vor allem den Adjuvanten selbst hat es große Freude gemacht, endlich wieder einmal beisammen zu sein und ihrer Leidenschaft zu frönen. Ab 15.00 Uhr hatte die Siebenbürger Nachbarschaft zu einem Glühwein in den evangelischen Pfarrgarten geladen: Rund 50 Mitglieder waren der Einladung gefolgt und genossen an den locker verteilten Stehtischen im Freien Glühwein, Gebäck und Hanklich. Die „Lustigen Adjuvanten“ sorgten für die musikalische Umrahmung. Besonders freuten wir uns, dass die Siebenbürger Jugend Traun mit ihrer neugewählten Obfrau Jaqueline Dobrauz und einer Abordnung anwesend war, ebenso eine große Abordnung der Trachtenkapelle Traun.Unsere Mitglieder haben ein Blechhäferl mit der Aufschrift „Net bekrit dich“ als Weihnachtsgeschenk erhalten. Dass dieses Präsent auf große Gegenliebe gestoßen ist, beweisen zwei Tatsachen: Erstens besteht große Nachfrage, weitere Häferl zu kaufen (für 5 Euro erhältlich bei der Nachbarmutter). Und zweitens hatten viele der Gäste es mitgebracht, um dem Glühwein oder Kinderpunsch aus dem eigenen Häferl zu trinken! Nach zwei fröhlichen Stunden ließen wir dieses erste Treffen gemütlich ausklingen und alle waren sich einig, dass es schön war, sich wieder zu treffen, zu plaudern, der Blasmusik zu lauschen. Auch wenn die Kontrollen und Regeln manchmal schon mühsam werden. Herzlicher Dank geht an alle, die mitgeholfen und dazu beigetragen haben, unsere treuen Mitglieder und vor allem an die „Lustigen Adjuvanten“. Wir gehen gestärkt und frohen Mutes ins neue Jahr.

Irene Kastner