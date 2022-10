Siebenbürger Nachbarschaft beim Fest der Volkskultur

Sowohl die Siebenbürger Jugend Traun (schon seit 1966) als auch die Nachbarschaft sind Mitglied im Verband der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung. Vernetzung und Austausch mit den anderen Vereinen und Verbänden sind heute wichtiger denn je. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich ist seit einigen Jahren Mitglied im Forum Volkskultur. Seit rund drei Jahrzehnten findet im Abstand einiger Jahre an wechselnden Schauplätzen in Oberösterreich das „Fest der Volkskultur“ statt. 2022 konnte es nach einer coronabedingten Durststrecke wieder in Molln abgehalten werden, rund 50 km von Traun entfernt.

Schön war’s, dabei zu sein. Foto: Irene Kastner

Die Einladung unserer Kulturreferentin Ingrid Schuller, die wegen eines Kuraufenthaltes verhindert war, nahmen wir als Nachbarschaft Traun gerne an: Eine hervorragende Gelegenheit, uns als Siebenbürger Sachsen der Öffentlichkeit zu präsentieren.Der ganze Ort war vom 23. bis 25. September im Ausnahmezustand. Alle Vereine und die Bevölkerung vor Ort zogen an einem Strang und stellten mit dem Forum Volkskultur ein tolles Fest auf die Beine. Vom Sternmarsch der Musikkapellen und einem Treffen der Schützenkompanien am Freitag bis zur Feldmesse und dem Festzug am Sonntag war das Programm dicht gedrängt und gefüllt mit vielen kleinen und großen Programmpunkten. Samstag war auch der Tag des Chorgesangs und zahlreiche Chöre von nah und fern nahmen daran teil, es war wunderschön, ihnen zuzuhören. Man konnte Zimmerleuten bei ihrem Handwerk zuschauen, historische Schützenscheiben bestaunen oder an einem Workshop teilnehmen. Volkstanzen für Kinder und Kurrent-Schreiben waren besonders beliebt. Sehr beliebt auch die Schauschmiede mit angeschlossenem Museum, und am Abend ging im Festzelt die Post ab!Wer Molln bisher nicht kannte: Mit Molln untrennbar verbunden ist die Maultrommel, die heute noch von hier aus in die ganze Welt verschickt wird. Auch das Nationalparkzentrum vom Nationalpark Kalkalpen hat hier seinen Sitz und bei einer Rangerführung könnte man sich auf die Spuren des Luchses begeben. Auch ein Wilderermuseum und anderes mehr lassen sich hier in einer noch intakten, wunderschönen Landschaft entdecken. Die Mitgliedsverbände konnten sich im Schulzentrum präsentieren. Wir hatten einen eigenen Raum und konnten uns richtig austoben. Ein hohes Bett und einige Trachtenpuppen aus dem Museum bildeten den Grundstock unserer Ausstellung. Auf den beiden Tischen lagen besonders schön gestickte Tischdecken. Die Nachbarschaftslade samt -matrikeln und -zeichen aus Denndorf zog viele Blicke auf sich. Da wir typische Handarbeitstechniken zeigen sollten, haben wir uns fürs Sticken, Spinnen und Bändchenweben entschieden. Die vom Museum mitgebrachten Spinnrocken wurden bewundert; sie sind sehr schön und in jedem Ort anders geschnitzt und bemalt. Wir mussten nur leider feststellen, dass wir beim Spinnen großen Nachholbedarf haben. Für den Winter ist deshalb ein Workshop angedacht.Unsere Ausstellung war am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die vielen Besucher zeigten großes Interesse an unserem Brauchtum. Wir haben unzählige Broschüren und Infomaterial verteilt, einige Kochbücher verkauft, aber vor allem zahllose Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft. Es war ein gutes Wochenende! Danke dem Team, das mich dabei unterstützt hat: Barbara, Karin, Ingrid, Andrea, Gottfried und Dietmar.

Irene Kastner