



5. Dezember 2025

Nachbarschaft Vöcklabruck: Kirchenburgen-Vortrag von Rudolf Girst

Der Kulturherbst ist in Oberösterreich schon eine Institution. In diesem Jahr durften wir, die Nachbarschaft Vöcklabruck, am 26. September mit einem Vortrag von Rudolf Girst den Reigen der Veranstaltungen eröffnen.

Von links: Nachbarmutter Gertrud Time, Rudolf Girst, Ingrid Schuller, Referentin für Kultur- und Brauchtumspflege. Foto: Georg Fritsch, Wels Die ehemals evangelische Kirche Mettersdorf im Nösnerland, nördlich von Bistritz. Der Speckturm steht unter Denkmalschutz. Drohnenbild von 2022: Rudolf Girst Felldorf: Die Kirche im Gebiet der Kleinen Kokel war in ruinösem Zustand und wird restauriert, durch die Initiative von Georg Fritsch, Wels. Drohnenbild von 2023: Rudolf Girst Der Vortrag „Siebenbürgen aus luftiger Höhe – Kirchenburgen, Kirchen und Ortschaften der Siebenbürger Sachsen“ brachte uns wieder einmal die großartige Kulturlandschaft mit ihren Sehenswürdigkeiten in das Siebenbürger Heim. Rund 50 Personen kamen, um sich von den wunderschönen Aufnahmen und dem Vortrag von Rudolf Girst beeindrucken zu lassen. Schon vor Jahren hatte ein Abend mit ihm viele begeisterte Zuseher und Zuhörer gelockt, die jetzt gerne wiederkamen, wo es doch mit der Drohne aus der Luft weitere spektakuläre Bilder gab. Rudolf Girst ging gerne auf Fragen ein und konnte sogar spezielle Bilder herzeigen, wenn jemand ein Dorf oder eine Kirchenburg suchte. In der Pause vor den vielen persönlichen Fragen und Bildern gab es ein Buffet mit Brötchen und Getränken, das auch gerne in Anspruch genommen wurde. Der Vortrag „Siebenbürgen aus luftiger Höhe – Kirchenburgen, Kirchen und Ortschaften der Siebenbürger Sachsen“ brachte uns wieder einmal die großartige Kulturlandschaft mit ihren Sehenswürdigkeiten in das Siebenbürger Heim. Rund 50 Personen kamen, um sich von den wunderschönen Aufnahmen und dem Vortrag von Rudolf Girst beeindrucken zu lassen. Schon vor Jahren hatte ein Abend mit ihm viele begeisterte Zuseher und Zuhörer gelockt, die jetzt gerne wiederkamen, wo es doch mit der Drohne aus der Luft weitere spektakuläre Bilder gab. Rudolf Girst ging gerne auf Fragen ein und konnte sogar spezielle Bilder herzeigen, wenn jemand ein Dorf oder eine Kirchenburg suchte. In der Pause vor den vielen persönlichen Fragen und Bildern gab es ein Buffet mit Brötchen und Getränken, das auch gerne in Anspruch genommen wurde. Gertrud Time

Schlagwörter: Nachbarschaft, Vöcklabruck, Kulturherbst, Girst

