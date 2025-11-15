



15. November 2025

Siebenbürger Nachbarschaft Traun: „Life is a story – oder Das Leben hat viele Gesichter“

„Life is a story – oder Das Leben hat viele Gesichter“: Das war der Titel der Lesung von Hanna Roth, die im Rahmen des Siebenbürgischen Kulturherbstes am 4. November um 19.00 Uhr in der Bibliothek Traun stattfand.

Anna Maria (links) begleitete die Lesung musikalisch und hat hier die jüngste Besucherin auf dem Schoß. Hanna Roth (rechts) nahm uns mit auf eine schöne Gedankenreise. Foto: Irene Kastner „Wir brauchen Wörter und Geschichten wie die Luft zum Atmen. Ohne sie können wir die Welt nicht verstehen.", ist Hanna Roth überzeugt. Sie schreibt schon, seit sie ein Kind ist, und dank der nun erfolgten Lesung konnten auch die 40 Gäste in Hannas Gedankenwelt eintauchen. Die junge Autorin las aus ihren beiden bereits erschienenen Büchern „Spiegel der Welt" und „Herz gegen Kopf" sowie neue Texte, die demnächst in ihrem neuen Buch erscheinen werden. Hanna ist 1998 geboren und in einer siebenbürgischen Familie aufgewachsen. Sie war bei der Kindertanzgruppe und bei der Siebenbürger Jugend Traun aktiv. Nach Studienaufenthalten in Spanien und den USA lebt und arbeitet sie nun in Salzburg, wo sie auch ihr Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Hannas Schwägerin Anna Maria bereicherte den Abend noch mit drei gefühlvollen Liedern auf der Gitarre, die sich vom Text her perfekt in die Veranstaltung einfügten. Der Abend klang noch gemütlich bei Prosecco und Hanklich aus. Es war ein wundervoller Abend! Herzlichen Dank auch an die Bibliothek Traun für die Kooperation. Irene Kastner

