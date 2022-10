Nachbarschaft Wels: Eröffnungskonzert zum 10. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich

Mit einem Festkonzert feierte der Siebenbürgische Landesverband die Eröffnung des 10. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich. Die Nachbarschaft Wels hatte dazu als Veranstalter in den großen Kammermusiksaal der Landesmusikschule Wels eingeladen. Das Programm wurde vom Barockensemble Transylvania aus Klausenburg bestritten, das damit bereits zum vierten Mal mit einem Konzert in Wels gastierte – wobei das letzte Gastspiel 2020 pandemiebedingt nur online hatte stattfinden können.

Begeisternder Auftritt des Barockensemble Transylvania in der Landesmusikschule Wels. Foto: Michael Schneider

Zur feierlichen Kulturherbsteröffnung ging dem Konzert ein Bildrückblick über zehn Jahre Siebenbürgischer Kulturherbst in Oberösterreich voran, vorbereitet von Ingrid Schuller, Kulturreferentin der Siebenbürger Sachsen in Österreich und seinerzeit Mitinitiatorin des ersten Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich anlässlich der „Tage der Gemeinschaft und Kultur der Siebenbürger Sachsen in Österreich“ im September 2012. Die Bilder boten einen bunten und umfangreichen Streifzug durch die insgesamt 146 Veranstaltungen, die seitdem in den siebenbürgischen Kulturvereinen und Ortsgruppen Oberösterreichs als jährlicher gemeinsamer Kulturherbst stattgefunden und damit die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen auch für viele nichtsiebenbürgische Kulturliebhaber bekanntgemacht hatten.Der Honorarkonsul für Rumänien in Linz, Dkfm. Dr. Wolfgang Berger-Vogel, überbrachte eine dem Anlass entsprechende Grußbotschaft von SE Emil Hurezeanu, Botschafter der Republik Rumänien in Wien. Der Landtagsabgeordnete Dr. Peter Csar gratulierte dem Siebenbürgischen Landesverband im Auftrag von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer zum zehnjährigen Kulturherbstjubiläum.Das anschließende Konzertprogramm des Barockensembles Transylvania entführte die Gäste dann ins 17. und 18. Jahrhundert, in die Zeit der großen Barockkomponisten Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach. Die vier Musiker – Zoltán Majó (Blockflöte), Mátyás Bartha (Violine), Ciprian Câmpean (Violoncello) und Erich Türk (Cembalo) – stellten die beiden Größen ihrer Zeit gekonnt gegenüber und brachten dem Publikum dabei mit einem äußerst kurzweiligen und vergnüglichen Programm ihr so unterschiedliches Wirken zu Gehör, wobei am Ende ein vielbeklatschter Seitenblick in die Musik Siebenbürgens zu jener Zeit nicht fehlen durfte und als Zugabe den Konzertabschluss zum Höhepunkt machte.Die Welser Nachbarschaft, die die Gäste in der Pause zum Buffet und Umtrunk einlud, freute sich über den gelungenen Konzertabend mit zahlreichen Gästen und plant ab sofort für die nächste Ausgabe des Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich 2023.

Christian Schuster