Tanzgruppe und Nachbarschaft Wels: Fest des Friedens der Bukowinadeutschen im Salzkammergut

In den Gemeinden Laakirchen, Ohlsdorf und Vorchdorf im oberösterreichischen Salzkammergut leben heute zahlreiche Nachfahren von Buchenlanddeutschen, die, wie auch viele Nordsiebenbürger Sachsen, zu Kriegsende als Flüchtlinge dort ankamen und später eine neue Heimat fanden.

Tanzgruppe Wels beim Friedensfest „250 Jahre Bukowina“ in Vorchdorf. Foto © by: Willi Hitzenberger – www.vorchdorfer.at

Auf und da Goas noch! Volkstanzfest anlässlich 50 Jahre Volkstanzgruppe Micheldorf

Volkstanzunterhaltung beim Jubiläumsfest „50 Jahre Volkstanzgruppe Micheldorf“ Foto © by: Volkstanzgruppe Micheldorf - www.volkstanzgruppe-micheldorf.at

Der Gschwandtner Herbert Riess organisierte zu diesem Gedenken mit seinem Verein „Europäisches Forum für Heimatkunde und Kultur“ im Frühjahr 2025 eine Veranstaltungsserie, die auf die Geschichte der Bukowina und ihrer deutschen Bewohner hinweisen sollte. Nach einem Gedenkgottesdienst im März in Laakirchen sowie mehreren Vorträgen in diversen Gemeinden in der Region wurde im Vorchdorfer Kulturzentrum „Kitzmantelfabrik“ eine Ausstellung eingerichtet und ein Friedensfest gefeiert. Die Ausstellung „250 Jahre Bukowina“ wurde am 24. April eröffnet und zeigte unter anderem, wie das heutige Europa aussehen könnte, wenn die Prinzipien der Bukowina, Toleranz und Offenheit, bis heute gelebt worden wären.Am 3. Mai fand in der Kitzmantelfabrik das „Fest des Friedens“ mit einem bunten Programm aus Musik, Tänzen, Vorträgen und Sonderführungen statt. Unter dem Credo „Friede in Europa“ feierten zahlreiche Besucher, darunter auch Gäste aus der Ukraine sowie Ehrengäste und politische Vertreter aus der Region, allen voran die Bürgermeister von Vorchdorf und Laakirchen, und Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland gemeinsam ein Friedensfest. Vertreter der im Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich zusammengeschlossenen Landsmannschaften, allen voran die 3. Nationalratspräsidentin a. D. Anneliese Kitzmüller für die Buchenlanddeutschen, Bürgermeister Paul Mahr für die Donauschwaben und Rainer Ruprecht für die Sudetendeutschen sprachen Grußworte.Die deutsch-österreichische Schauspielerin Franziska Bronnen trug Prosa und Lyrik u.a. von Paul Celan und Rose Ausländer vor, der Komponist und ehemalige Dirigent von russischen und ukrainischen Orchestern, Pierre Dominique Ponnelle, brachte eine Komposition für Cello mit, mit der die regionale Tonkünstlerin Anna Lang das Publikum begeisterte. Die Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels unter Dr. Robert Feichtinger, zusammen mit dem Vorchdorfer Nachbarvater und Kurator der Evangelischen Pfarrgemeinde, Georg Breckner, als Vertreter der Siebenbürger Sachsen in Oö anwesend, hatte mit ihrer Darbietung ebenso Anteil am Gelingen wie das Musikensemble „Czernowitz-Linz-Express“ unter Peter Kass, das mit hoher Qualität musikalisch durch den Tag führte. Der musikalische Reigen reichte dabei von der Ukraine über Rumänien und Moldawien bis ins oberösterreichische Salzkammergut.Die Sonderausstellung „250 Jahre Bukowina“ im Vorchdorfer Kulturzentrum „Kitzmantelfabrik“ kann noch bis 30. Juni besucht werden.Seit mehreren Jahren pflegt die Tanzgruppe Wels eine gute Freundschaft zur Volkstanzgruppe Micheldorf in der oberösterreichischen Region Pyhrn-Eisenwurzen. Am Wochenende des 31. Mai und 1. Juni feierte die Gruppe ihr 50-jähriges Gründungsjubiläum mit einem Festabend, einem Frühschoppen und Festakt mit damit verbundenem Volkstanzfest im Freizeitpark Micheldorf.Neben der Volkstanzgruppe Sandl (Mühlviertel, Oberösterreich), der Volkstanzgruppe D'Vorderstoderer (Traunviertel, Oberösterreich) und der Jugendvolkstanzgruppe Kürnberg (Mostviertel, Niederösterreich) stellte sich auch die Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels mit einem Ehrentanz ein. Mit dem „Neppendorfer Landler“ und dem „Sprötzer Achterrüm“ überbrachte die Gruppe ihren tänzerischen Geburtstagsgruß und lud im Anschluss mit dem „Siebenbürger Rheinländer“ alle Tänzerinnen und Tänzer zur gemeinsamen Tanzrunde ein. Gleichzeitig bot sich bei der Jubiläumsveranstaltung in Micheldorf auch schon die erste Gelegenheit, für den 4. Volkstanzball der Siebenbürger Sachsen in Wels unter dem Titel „WELS TANZT AUF!“ am 25. Oktober in der Welser Stadthalle die Werbetrommel zu rühren.

C. Schuster