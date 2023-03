16. Frauenball der Nachbarschaft Traun

Nach drei Jahren Pause hatte die Siebenbürger Nachbarschaft Traun wieder zum Frauenball bzw. „Zeckerball“ am 11. Februar ins katholische Pfarrheim Traun-Oedt geladen. Vor der Pandemie so beliebt, dass ohne Voranmeldung kaum ein Sitzplatz zu ergattern war, kamen die Reservierungen nun deutlich zaghafter herein. Dies tat jedoch der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Räumlichkeiten wurden wie immer schön geschmückt und die bunte Faschingsdekoration trug zum Wohlfühlen bei.

Liebgewonnenes Ritual bei jedem Ball – alle, die bis zum Ende durchgehalten haben, stellen sich zum „Schlusskreis“ auf und singen „Wahre Freundschaft“. Foto: Dieter Hofmann

Sonst verlief dieser 16. Frauenball nach demselben bewährten Rezept wie die vorigen: ein charmanter Empfang mit einem Begrüßungsstamperl; der Einmarsch der Frauen und Mädchen mit ihren „Zeckern“ (die in Oberösterreich am Land übrigens als „Zeeger“ bekannt sind); zwei Stunden stimmungsvolle Blasmusik mit den „Lustigen Adjuvanten“; Tanzvorführungen der „Alten Jugend“, der Siebenbürger Jugend und der „Saxon Line Dancer“; eine Tombola; eine köstliche Jause, die sich die Gäste selber mitbrachten; ab 20 Uhr flotte Tanzmusik mit dem Duo „Zippo“ und zum Abschluss das gemeinsame Singen des Liedes „Wahre Freundschaft“. Es ist immer wieder schön, wenn alle noch Anwesenden, ob jung oder alt, im Kreis stehen und „Wahre Freundschaft“ anstimmen – Gänsehaut ist garantiert und es stärkt das Gemeinschaftsgefühl ungemein.Diesmal war noch eine Extra-Zutat dabei – die Nachbarmutter, also meine Wenigkeit, hatte genau an diesem Tag Geburtstag. Nach dem Auftritt mit den „Saxon Line Dancers“ überraschten mich die „Alte Jugend“ und die Siebenbürger Jugend mit einem Ständchen, Geschenken und dem möglicherweise längsten Geburtstags-Abklatschwalzer der Welt, da der ganze Saal dabei mitmachte. Ich habe mich sehr darüber gefreut und durfte alle Anwesenden auf ein Glas Prosecco einladen, um mit mir anzustoßen.Mit der „wahren Freundschaft“ wurde das Geschehen vom Saal ins Foyer verlagert und die Veranstaltung klang im kleinen Kreis gemütlich aus. Kurz vor zwei Uhr nachts war dann endgültig Sperrstunde.Am nächsten Morgen trafen wir uns zum Aufräumen. Da sage und schreibe 26 Personen dabei waren, waren wir schon nach einer Stunde damit fertig! Herzlichen Dank allen Mitwirkenden und unseren Gästen. Dank gebührt vor allem den treuen und zuverlässigen Helferinnen und Helfern, die am Freitag beim Aufbau, am Samstag beim Frauenball und nochmals am Sonntag zur Stelle waren. Ohne Euch wäre so eine schöne Veranstaltung wie diese nicht durchführbar und ich freue mich wie alle schon jetzt auf den nächsten Frauenball!

Irene Kastner