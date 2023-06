26. Juni 2023

Siebenbürger Nachbarschaft Traun: 50 Jahre Stadt Traun

1973 wurde das damals mit 20 000 Einwohnern größte Dorf Österreichs zur Stadt erhoben und das Ereignis 1974 ordentlich gefeiert. Nun wurde das Jubiläum „50 Jahre Stadt Traun“ an einem Festwochenende begangen. Vom Freitag, 19. Mai, bis Sonntag, 21. Mai, gab es eine Fülle von Veranstaltungen für Alt und Jung, Groß und Klein und jeden Geschmack. Eine Straßenmalaktion für Kinder, ein Gesundheitstag, eine Jubiliäumswanderung und das Pflanzen einer Jubiläumseiche, Speisen aus aller Welt, Familienfest, Party im Festzelt und eine Lasershow. Die Siebenbürger Jugend Traun wirkte beim Kulturprogramm am Samstag ebenso mit wie die Trachtenkapelle. Man konnte sich beispielsweise eine Jubiliäumsmünze prägen und es gab ein umfangreiches Kinderprogramm mit Schminken und kostenlosen Fahrgeschäften. Ein Höhepunkt war sicher der Festabend in der Spinnerei für geladene Gäste (von jedem Trauner Verein war eine Person bzw. Abordnung geladen), bei dem auch Bundeskanzler Karl Nehammer anwesend war. Dieser war schon zuvor im Festzelt und einige Mitglieder der Alten Jugend hatten dort sogar Fotos mit ihm ergattert!

Mit 124 TrachtenträgerInnen war die Siebenbürger Nachbarschaft Traun beim Festumzug eine ansehnliche Gruppe. Foto: Florian Kollmann Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche – danach „unser“ Höhepunkt, auf den wir seit Wochen hingearbeitet hatten: der Festumzug. Die Siebenbürger Nachbarschaft, die Siebenbürger Jugend und die Trachtenkapelle waren schon 1974 einer der größten Gruppen. Ich selber bin damals (wie viele andere) als Kind mitmarschiert! Daran wollten wir anknüpfen und motivierten unsere Mitglieder, ihre Trachten wieder hervorzuholen und beim Umzug mitzumachen. Wer keine Tracht hat oder dem sie nicht mehr passt, dem wurde ebenfalls geholfen – dank seit unserem großen Fundus! Mit Erfolg: Mit Trachtenkapelle und den Adjuvanten waren wir schließlich 124 Personen in Siebenbürger Tracht – im Alter von zwei bis 92 Jahren! Für die älteren Semester war ein geschmückter Traktoranhänger vorbereitet worden. Insgesamt nahmen rund 700 Personen am Umzug teil – ob Kultur- oder Sportvereine, Feuerwehr und Rotes Kreuz – es war wirklich beeindruckend. Der Umzug endete beim Festzelt vor dem Schloss Traun, wo wir diesen schönen Tag bei Grillhenderl und Bier gemütlich ausklingen ließen.



Herzlichen Dank an alle, die am Wochenende mitgewirkt und am Umzug mitgewirkt haben. Die Stadt Traun kennt uns Siebenbürger als zuverlässigen Partner, das haben wir wieder einmal bewiesen. Irene Kastner

