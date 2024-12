16. Dezember 2024

Wurstworkshop & Weihnachtsmarkt in Traun

Seit einigen Jahren wird in Traun in der Adventzeit die allseits begehrte Siebenbürgerwurst im Rahmen eines Workshops hergestellt – heuer aus Termingründen schon am 14. November.

Adventmarkt: Das Team vom Sonntag hatte viel Spaß bei der Arbeit. Foto: Birgit Pfeiffer Der Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende im stimmungsvoll geschmückten Schloss Traun ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Kalender. Heuer lief es besonders gut und am Sonntag waren schließlich Krautfleckerl, Kartoffelspiralen wie auch die von den Mitgliedern selbstgebackenen Kekse ausverkauft. Das neueste Produkt hieß „Pali to go“ bzw. „Vişinata to go“, ist eigentlich als Gag gedacht und fand gleich großen Anklang. Das Mithelfen hat obendrein allen Spaß gemacht – was will man mehr? Nach einem Begrüßungsstamperl ging es los und die 40 Teilnehmer und Teilnehmerinnen können im Endeffekt ca. 60 Familien mit der beliebten Speise versorgen – Weihnachten ist gerettet! Im Anschluss wurde die Wurst gleich mit Polenta verkostet und für gut befunden. Herzlichen Dank allen Beteiligten!Der Weihnachtsmarkt am ersten Adventwochenende im stimmungsvoll geschmückten Schloss Traun ist seit Jahrzehnten ein Fixpunkt im Kalender. Heuer lief es besonders gut und am Sonntag waren schließlich Krautfleckerl, Kartoffelspiralen wie auch die von den Mitgliedern selbstgebackenen Kekse ausverkauft. Das neueste Produkt hieß „Pali to go“ bzw. „Vişinata to go“, ist eigentlich als Gag gedacht und fand gleich großen Anklang. Das Mithelfen hat obendrein allen Spaß gemacht – was will man mehr? Irene Kastner

Schlagwörter: Nachbarschaft, Traun, Wurst, Workshop, Weihnachtsmarkt

Bewerten: 6 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.