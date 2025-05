26. Mai 2025

Österreich: Goldenes Ehrenzeichen für Brigitte Harrer

Brigitte Harrer saß am 6. April nichtsahnend beim Mittagessen im Hotel Magerl, wo sie gemeinsam mit Lilia Vetseva den 42. Keramikmalkurs des Verbandes leitete. In der Pause zwischen Hauptgang und Nachspeise wurde sie von Bundesobmann Kons. Manfred Schuller aufgerufen und die Überraschung war perfekt, als sie von ihm das Goldene Ehrenzeichen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich verliehen bekam. Dies war bei der Bundesvorstandsitzung eine Woche zuvor in Wien einstimmig beschlossen worden, um ihren jahrzehntelangen Einsatz beim Keramikmalkurs zu würdigen.

Brigitte Harrer erhielt in Gmunden das Goldene Ehrenzeichen. Sie wird flankiert vom Bundesobmann Manfred Schuller und Brauchtumsreferentin Ingrid Schuller. Foto: Irene Kastner Brigitte Harrer wurde die künstlerische Begabung zwar in die Wiege gelegt, ausgebaut und verfeinert hat sie ihre Fertigkeiten jedoch ihr Leben lang und nicht zuletzt bei Kons. Monika Haas, unserer früheren Leiterin seit Beginn an. Von der Glas- und Hinterglasmalerei wechselte Brigitte zur Keramik und blieb dabei. Sie erlernte bei Frau Haas das Handwerk über die Jahre von der Pike auf. Seit 1989, also nunmehr 36 Jahren, übte sie die Funktion als Assistentin bei unseren siebenbürgischen Malkursen aus. Bescheiden drängte sie sich nie in den Vordergrund. Brigitte Harrer hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in diesen 35 Jahren zu tausenden schönen Stücken verholfen: Mit Können und Fachwissen, Ermunterung, manchmal Geduld, aber immer viel Humor. Wir sind der Meinung, dass Brigitte Harrer sich diese Auszeichnung redlich verdient hat und freuen uns mit ihr. Danke für den Einsatz und herzliche Gratulation zum Goldenen Ehrenzeichen! Wir freuen uns, dass die Geehrte uns bei den kommenden Kursen weiterhin anleiten und begleiten wird. Irene Kastner

Schlagwörter: Österreich, Ehrung. Harrer, Schuller, Keramikmalkurs

