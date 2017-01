26. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

St. Georgs Orden für Präsident Klaus Johannis und Peter Maffay

Dresden – Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis soll am 3. Februar beim Semper Opernball in Dresden mit dem St. Georgs Orden für seinen „entschlossenen Einsatz für Europa“ geehrt werden. „In Zeiten, in denen andere die europäische Idee in Frage stellen, verteidigt Klaus Johannis in verantwortlicher Position und in vorderster Reihe unsere gemeinsamen Werte und Errungenschaften“, begründet der Vorsitzende des Semper Opernball Vereins, Joachim Frey, die Wahl.

Präsident Klaus Johannis hat zugesagt, den Preis persönlich vor Ort entgegenzunehmen. Weitere Empfänger sind der Schauspieler Rolf Hoppe und der Musiker Peter Maffay. Der Siebenbürger wird für sein kulturelles, gesellschaftliches und soziales Engagement geehrt. Nach dem Hochwasser in Dresden 2013 hatte er den Wiederaufbau einer Kinderspielstätte unterstützt.



Das diesjährige Ballmotto des Vereins, der sich als Brückenbauer zwischen den Kulturen versteht, lautet: „Dresden strahlt – grenzenlos in alle Welt." Der Erlös der jährlichen Benefiz-Tombola kommt dem UNICEF-Projekt „Winterhilfe für Flüchtlinge aus Syrien" zugute.



