„Über sieben Brücken“ schon in Peter Maffays Heimatland gespielt, bevor es dieser Star kennenlernte

„Über sieben Brücken“ ist das zweite Album der deutschen Rockgruppe Karat, das 1979 in der DDR erschien. 1980, ein Jahr nach dem Erscheinen der LP, wurde das Titellied von Peter Maffay gecovert.

2010 erschien das Buch „Über sieben Brücken musst du gehen“ der Journalistin Christine Dähn (2. von links), hier auf einem Foto mit Karat auf der Leipziger Buchmesse.

Eher unbekannt für viele Fans dürfte ihre Tour aus eigenen Anfangszeiten durch Rumänien sein. Insgesamt acht Konzerte gab die damals erst drei Jahre alte „Rock-Formatija“ 1978 in dem seinerzeit sozialistischen Land. Karat traf „überall ein begeistertes Publikum in ausverkauften Sälen“, wie es die Zeitung Junge Welt, „Zentralorgan“ der staatlichen ostdeutschen Jugendorganisation FDJ, seinerzeit formulierte. Besonders angekommen sind die ostdeutschen Rocker wohl vor allem in den Gebieten der dortigen deutschsprachigen Minderheit, wo man ihre Texte gut verstand. Noch lange danach erinnerten sich beispielsweise in Siebenbürgen viele Dabeigewesene an die Auftritte dieser „DDR-Musikanten“ in Mediasch, Schäßburg und Kronstadt. Interessant ist der Umstand, dass sie damals in der Ferne mit „Über sieben Brücken musst du gehen“, einer ihrer größten Hits überhaupt, schon im Repertoire hatten. Denn der gleichnamige Film mit dem genialen Text des Lyrikers Helmut Richter (1933-2019) und der tiefsinnigen Komposition von Ulrich „Ed“ Swillms (1947-2023), der übrigens vor wenigen Wochen verstarb, hatte am 30. April 1978 seine Premiere. Erst danach begann Karats Reise in Richtung Balkan.Ausgerechnet Peter Maffay, selbst aus Siebenbürgen stammend, produzierte später eine noch erfolgreichere Coverversion dieses Hits. Maffay selbst hörte das Lied zufällig im Frühjahr 1980 im Radio, war sofort begeistert (Er soll geäußert haben: Was ist das für ein schönes Lied! Wer hat das gesungen?), wusste aber zunächst nicht, von wem es stammte. Noch 1980 fragte er dann die Band bei einem Konzert im hessischen Wiesbaden, ob er es übernehmen darf. Karat selbst hatte paradoxerweise mit dieser Komposition in seiner eigentlichen Heimat schon vorher Erfolge gefeiert…Die ostdeutsche Kulturjournalistin Waltraud Heinze, die in den 1970er Jahren noch Brünnig hieß, begleitete die aufstrebenden Ostrocker 1978 durch das Karpatenland und schrieb damals über das Gastspiel in Mediasch ins eigene Reisetagebuch: „die Tournee ist ziemlich anstrengend. Micha muß seine weiße Bühnenkleidung aufbessern und Ed hartnäckigen Schnupfen bekämpfen. Herbert trifft sich mit rumänischen Musikanten, um zu fachsimpeln“. Und nach dem Aufenthalt in Maffays Geburtsort Kronstadt berichtete dieselbe Autorin in dem Musik-Fachmagazin „Melodie&Rhythmus“: „Am 19. Mai sind wir im Herzen des Landes, im am Rande der Südkarpaten gelegenen Brașov … KARAT gibt ihren Einstand in einer Halle, wo schon Omega, Fonograf, englische und italienische Rockgruppen spielten … Der ‚König der Welt‘ wird mitgesungen, und zum ‚Sommerlied‘ … tanzen die jungen Leute sogar.“ In einem Gespräch mit Musiker Bernd Römer, seit 1976 bei Karat, äußerte dieser, als er gefragt wurde, was die Band dachte, als Maffay den Song übernahm: „Wenn Künstler Titel von uns covern, ist das immer gut. Zumal Maffay bekanntlich im ‚Westen‘ wohnte. Dass er eigentlich aus Siebenbürgen stammte, hat die Band seinerzeit nicht wahrgenommen. Ich glaube heute sogar, dass sich Peter Maffay beim Hören des Textes an eigene Kindheitsbilder erinnerte.“ Bei diesem Gespräch wurde auch öffentlich, dass Karat 1979 nochmals durch Rumänien tourte. „Über sieben Brücken“ war zu diesem Zeitpunkt definitiv längst schon ein „Ohrwurm“ und Namensgeber für eine extrem erfolgreiche Langspielplatte der Band. Der Verfasser dieses Beitrags hörte übrigens erstmals beim Weihnachtstanz 1988 in Hetzeldorf von einem Auftritt von Karat in Mediasch. Ein Besucher aus Nimesch erzählte darüber. Viel später, nachdem wichtige Protagonisten der damaligen Ereignisse ausfindig gemacht werden konnten und ihre Erinnerungen mitteilten, wurde es dann Zeit für diese Geschichte.

Roland Barwinsky