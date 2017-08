Honterus-Medaille für Vasile Dâncu

Bistritz –Anlässlich des 15. Wiesenfestes in Jaad wurde dem Klausenburger Soziologen Vasile Dâncu, ehemaliger Minister und Ex-Vizepremier der Regierung Cioloș, die Honterus-Medaille des Siebenbürgenforums (DFDS) verliehen. Die Medaille überreichten DFDS-Vorsitzender Martin Bottesch und Friedrich Gunesch, Hauptanwalt der Evangelischen Kirche in Rumänien.

Anwesend waren auch der deutsche Botschafter Cord Meier-Klodt und der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ. Martin Bottesch hob in der Laudatio Dâncus Verdienste als Soziologe, Professor und Gründer von Meinungsforschungsinstituten hervor, wobei die Forschungen und Studien stets die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen, die Wahrnehmung der deutschen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung sowie die Beziehungen zwischen Rumänien und Deutschland einschlossen. Auch als Minister für öffentliche Informationen in der Regierung Năstase hatte sich Dâncu für die Belange der deutschen Minderheit eingesetzt. Als Minister für regionale Entwicklung und öffentliche Verwaltung hatte er 2016 nach dem Einsturz der Kirchtürme in Rothbach und Radeln rasch Finanzierung für Notsicherung und Reparatur bereitgestellt.Das Wiesenfest in Jaad wurde vom Bistritzer Forum organisiert und vom Kreisrat, dem Kreiskulturzentrum, dem Rathaus Jaad und der Evangelischen Kirche A.B. Bistritz unterstützt.

NM