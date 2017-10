Neuer deutscher Konsul in Hermannstadt

Hermannstadt – Seit August 2017 hat das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt einen neuen Leiter.

Hans Erich Tischler, geboren 1959 in Bad Godesberg, verheiratet, absolvierte von 1979 bis 1982 eine Laufbahnausbildung für den Auswärtigen Dienst und war danach an verschiedenen Standorten tätig, zunächst im Auswärtigen Amt in Bonn, dann an den Botschaften in Moskau, Seoul und Kairo sowie an den Generalkonsulaten in Saratow und Neapel und im Bundesministerium des Innern. Zuletzt arbeitete er an der Botschaft in Baku (2010-2013) und an der Botschaft in Pristina (2013-2017).

