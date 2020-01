3. Januar 2020 Druckansicht

Volkstrauertag in Hermannstadt

Gemeinsam mit der Akademie der Bodentruppen „Nicolae Bălcescu" in Hermannstadt (Sibiu) organisierte das Deutsche Konsulat in Hermannstadt am 18. November 2019 eine feierliche Kranzniederlegung, um der Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege zu gedenken. Mit dieser Gelegenheit wurde insbesondere des Beginns des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gedacht.

Die Zeremonie fand auf dem Heldenfriedhof im Jungen Wald (Pădurea Dumbrava Sibiu) statt. Aus diesem Anlass wurden Grußworte gesprochen, die Vertreter der religiösen Gemeinschaften beteten für die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege.







Beim Volkstrauertag am 18. November 2019 in Hermannstadt wurde der Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege gedacht, links im Bild Hans Erich Tischler, deutscher Konsul in Hermannstadt. Die Zeremonie fand auf dem Heldenfriedhof im Jungen Wald (Pădurea Dumbrava Sibiu) statt. Aus diesem Anlass wurden Grußworte gesprochen, die Vertreter der religiösen Gemeinschaften beteten für die Gefallenen und Opfer der beiden Weltkriege.

Schlagwörter: Volkstrauertag, Hermannstadt, Konsulat, Tischler

