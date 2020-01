Aurel Vainer erhält Bundesverdienstkreuz

Bukarest – Im Dezember letzten Jahres wurde der Vorsitzende der Föderation der Jüdischen Gemeinschaften in Rumänien (FCER), Dr. Aurel Vainer, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Der Veranstaltung in der Residenz des deutschen Botschafters Cord Meier-Klodt wohnten Premierminister Ludovic Orban und weitere hochrangige Politiker bei, darunter der Vertreter der deutschen Minderheit im Parlament, Ovidiu Ganț. Staatspräsident Klaus Johannis ließ seine Gratulation durch seinen Berater Dr. Sergiu Nistor übermitteln. Geehrt wurde Vainer für seine beispielhafte Solidarität mit den anderen Minderheiten in Rumänien. Die FCER sei die einzige Vereinigung gewesen, die im Zusammenhang mit den wiederholten Diffamierungen von Klaus Johannis, dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien und der deutschen Minderheit seitens führender PSD-Mitglieder öffentlich protestiert hatte, betonte der deutsche Botschafter. Gewürdigt wurde auch Vainers Lebenswerk, in dem der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Xenophobie und Diskriminierung stets im Vordergrund stand.

NM