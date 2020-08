Ergänzungen zur Liste der Gästehäuser in Siebenbürgen

Ergänzend zur aktuellen Gästehäuserliste, erschienen in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 12. Juli 2020 , weisen wir auf Übernachtungsmöglichkeiten in Bistritz und Neppendorf hin.

Die Evangelische Akademie Siebenbürgen neben der Kirche in Neppendorf (westlicher Stadtteil von Hermannstadt). Foto: Angelika Beer

(Bistriţa) bietet im zentral gelegenen Stadtpfarramt vier renovierte Gästezimmer mit Bad, teilweise mit Kochnischen. Anmeldung bei Ana Lungu, Gemeindeamt, Piaţa Centrală 13, E-Mail: kirchengemeinde.bistritz [ät] yahoo.de, Telefon: (0040-263) 214679, wochentags 8.00-15.00 Uhr.Die Mansarde des Deutschen Forums bietet in zentraler Lage 15 Betten in vier Zimmern, jeweils mit Fernseher. Ein Doppelzimmer hat eigenes Bad (mit WC), die anderen haben gemeinsame Toilette mit Dusche am Gang. Küche und Speisesaal zum Frühstücken. Parken im Innenhof, Terrasse eignet sich auch zum Grillen. Anschrift: Forum, B-dul Republicii 43, 20053 Bistriţa, Telefon: (0040-363) 104148 oder (0040-744) 844703, E-Mail: germanforumbistrita [ät] yahoo.de, Internet: www.forumbistrita.ro (Sibiu/Turnişor) – Die Evangelische Akademie Siebenbürgen (EAS) bietet als Tagungszentrum drei voll ausgestattete Seminarräume sowie 24 Doppelzimmer mit eigenem Bad. Dazu gibt es eine funktionierende Küche. Mittag- oder Abendessen kann auch für Gruppen bestellt werden. Sehenswert sind die Neppendorfer Kirche und das darin untergebrachte Heimatmuseum. Anmeldung beim EAS-Sekretariat, Str. Livezii 55, 550042 Sibiu, Telefon: (0040-269) 219914, E-Mail: eas@neppendorf.de, Internet: www.eas.neppendorf.de