26. Juli 2021

Musikalische Reise durchs Burzenland: "Musica Barcensis"

Kronstadt – Die zwölfte Auflage der Konzertreihe „Musica Barcensis“ findet vom 18. Juli jeden Sonntag bis Ende August in den evangelischen Kirchen in Weidenbach, Marienburg, Neustadt, Tartlau, Brenndorf, Honigberg und Wolkendorf statt. Eröffnet wurde die Reihe schon am Samstag, dem 17. Juli, mit einer musikalischen Reise, bei der Ursula und Kurt Philippi Musikliebhaber zu drei Orgeln in der Nähe von Sankt Georgen (Sfântu Gheorghe) im Kreis Covasna führten.

Organist Dr. Steffen Schlandt leitet die Bachchöre der Schwarzen Kirche, die musikalischen Projekte der evangelischen Honterusgemeinde in Kronstadt und initiierte auch die Sommerkonzertreihe „Musica Barcensis“. Foto: Gabriela Schlandt Am 1. August findet in Neustadt das Jubiläumskonzert „Musikwerkstatt Einschenk – 125 Jahre“ statt, bei dem das Capella-Coronensis-Ensemble und die Solisten Roxana Bârsan, Emin Curtgeafar, Sigrid Arvay und Martin Arvay auftreten werden, Dirigent ist Steffen Schlandt.



Zum ersten Mal ist die Kirche in Brenndorf ins Programm eingeschlossen (15. August, 17.00 Uhr), nachdem hier umfangreiche Sanierungsarbeiten beendet wurden. Zuschauer werden nach dem Konzert des Cameral-Impressione-Ensembles zu einer Tasse Kaffee im Kirchhof eingeladen.



Luiza Zan und Jazzpar Trio bringen am 22. August Jazzmusik nach Honigberg.



Die Konzertreihe wird am 29. August mit einem Jubiläumskonzert der Burzenländer Blaskapelle beendet, die heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Der Eintritt ist frei, Zuschauer sind eingeladen, die gültigen Maßnahmen bezüglich der Covid-Pandemie einzuhalten. Falls neue Regelungen Konzerte in Innenräumen verbieten, werden diese im Hof veranstaltet.



Organisatoren der Reihe sind die Stiftung für Kultur und Patrimonium „Forum ARTE", die evangelische Kirchengemeinde A.B. Kronstadt, die evangelischen Kirchengemeinden der Ort- schaften, in denen die musikalischen Ereignisse stattfinden, sowie das Bürgermeisteramt in Marienburg. Weitere Informationen und das gesamte Programm sind unter www.forumarte.ro/musica-barcensis zu finden. lcj (ADZ)

Schlagwörter: Konzert, Burzenland, Musik, Steffen Schlandt, Orgel

