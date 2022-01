25. Januar 2022

Rechtsradikale randalieren im Rathaus von Temeswar

Temeswar – Rumänische Neonazis sind am 14. Januar gewaltsam in das Rathaus von Temeswar eingedrungen. Wie die Deutsche Welle berichtete, zogen die Rechtsradikalen grölend mit „Schande, Schande“-Rufen durch die Flure und forderten ein Gespräch mit Temeswars deutschem Bürgermeister Dominic Fritz (Union Rettet Rumänien / USR PLUS), zu dem es freilich nicht kam. Die Protestierer trugen keine Mund-Nasen-Schutzmaske und brüllten Beleidigungen („Komm raus, du Drecksköter“), um nach einer Viertelstunde das Gebäude wieder zu verlassen.

Der aus Lörrach im Schwarzwald stammende Kommunalpolitiker Dominic Fritz war im Oktober 2020 zum ersten Bürgermeister der Stadt Temeswar (Timişoara) gewählt worden. Mit gerade einmal 35 Jahren übernahm er als erster EU-Ausländer den Bürgermeisterposten einer rumänischen Metropole. Zeitgleich fand in unmittelbarerer Nähe des Rathauses eine Kundgebung der rechtsextremen Partei AUR statt. Deren Parteivorsitzender George Simion hetzte in seiner Rede gegen Bürgermeister Fritz („dahergelaufener Ausländer, den das Land nicht braucht“). Die Versammelten skandierten „Fritz, vergiss nicht, dies ist nicht deine Stadt!“In einer ersten Reaktion schrieb Fritz auf Facebook, dass ihn derartige antidemokratische Vorstöße nicht einschüchtern würden, doch sei es völlig „unannehmbar, dass Gendarmerie und Lokalpolizei“ untätig zusehen, wenn „eine Bande versucht, Chaos und Panik in einer Institution sowie unter den anwesenden Bürgern zu säen“, zitiert die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien das Stadtoberhaupt von Temeswar. Der Vorsitzende der Anti-Korruptionspartei USR PLUS, Dacian Cioloş, warf laut Deutscher Welle auf Facebook staatlichen Behörden vor, AUR-Aktionen im Grunde genommen zu unterstützen.Der aus Lörrach im Schwarzwald stammende Kommunalpolitiker Dominic Fritz war im Oktober 2020 zum ersten Bürgermeister der Stadt Temeswar (Timişoara) gewählt worden. Mit gerade einmal 35 Jahren übernahm er als erster EU-Ausländer den Bürgermeisterposten einer rumänischen Metropole. CS

