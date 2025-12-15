



15. Dezember 2025

Bürgermeister Dominic Fritz erhält rumänische Staatsbürgerschaft

Temeswar – Der Bürgermeister von Temeswar (Timișoara), Dominic Fritz, ist seit 13. November offiziell rumänischer Staatsbürger. Das teilte er auf seiner Facebook-Seite mit, dazu veröffentlichte er zwei Bilder: eines von vor 22 Jahren, als er als sozial engagierter Freiwilliger im Kinderheim der Caritas tätig war, und ein aktuelles Bild, als Bürgermeister der westrumänischen Stadt Temeswar.

Dominic Fritz ist seit ist seit Herbst 2020 Bürgermeister in Temeswar. Foto: Cristian Țecu Der gebürtige Deutsche hatte vor rund einem Jahr seinen Antrag auf rumänische Staatsbürgerschaft eingereicht. Nun absolvierte er das Interview bei der Nationalen Behörde für Staatsbürgerschaften im Justizministerium erfolgreich. „Rumänien, fertig, ich gehöre zu dir! Ich habe die Interviewprüfung bestanden und die positive Entscheidung zur Erlangung der rumänischen Staatsbürgerschaft erhalten“, schrieb Dominic Fritz. „Danke, Rumänien, dass du mich vor 22 Jahren in deinem Haus aufgenommen hast. Du hast mich erwachsen gemacht, Europäer, hartnäckiger, wärmer, erfinderischer. Und jetzt hast du mich offiziell zum Rumänen gemacht. Der nächste Schritt ist die Ablegung des Treueeids.“ Der gebürtige Deutsche hatte vor rund einem Jahr seinen Antrag auf rumänische Staatsbürgerschaft eingereicht. Nun absolvierte er das Interview bei der Nationalen Behörde für Staatsbürgerschaften im Justizministerium erfolgreich. „Rumänien, fertig, ich gehöre zu dir! Ich habe die Interviewprüfung bestanden und die positive Entscheidung zur Erlangung der rumänischen Staatsbürgerschaft erhalten“, schrieb Dominic Fritz. „Danke, Rumänien, dass du mich vor 22 Jahren in deinem Haus aufgenommen hast. Du hast mich erwachsen gemacht, Europäer, hartnäckiger, wärmer, erfinderischer. Und jetzt hast du mich offiziell zum Rumänen gemacht. Der nächste Schritt ist die Ablegung des Treueeids.“ ADZ

Schlagwörter: Temeswar, Fritz, Staatsbürgerschaft

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.