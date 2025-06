Bilder von Kurt Haller in Temeswar

Am 10. Juni wurde in der Kunstgalerie Helios in Temeswar die Bilderausstellung „Auf der Suche nach Schönheit. Blumen und Landschaften vom Schwarzen Meer bis zu den Alpen“ des Künstlers Kurt Haller eröffnet. Anwesend waren der Künstler selbst, Eduard Dobre seitens der Organisation Kolping Rumänien und Daniela Bărbulescu vom Demokratischen Forum der Deutschen im Banat.

Die Ausstellung vereint 41 Arbeiten in Acrylfarben – Darstellungen von Blumen und Landschaften aus verschiedensten Ecken Rumäniens und Europas –, die eine reife künstlerische Sichtweise widerspiegeln, die gleichzeitig sensibel, tiefgründig und zutiefst persönlich ist. Ein bedeutender Teil der Bilder wird im Anschluss an die Ausstellung an Kolping Rumänien gestiftet.Kurt Haller wurde am 17. Juli 1935 in Kronstadt geboren. Er studierte Maschinenbau und arbeitete in der Kugellagerfabrik/Rulmentul seiner Heimatstadt. Sein künstlerisches Talent zeigte sich schon in der Jugend in ersten Tusch- und Kohlezeichnungen. Später wechselte er zu Aquarell- und Acrylfarben.Im Laufe seines Lebens stellte Kurt Haller beim Sitz der Bildenden Laienkünstler aus Kronstadt aus, innerhalb des Kugellagerwerkes, im Schillerhaus Bukarest und 2024 im Kolpinghotel in Kronstadt. Diese letzte Ausstellung „Spaziergänge durchs Leben“ fand ebenfalls mit Unterstützung von Kolping Rumänien statt. Sämtliche Bilder wurden dem Kolpingwerk gestiftet und zieren jetzt die Wände des Kolpinghotels am Fuß der Zinne. Die Bilder zaubern eine besondere Atmosphäre.Obwohl Kurt Haller 1984 nach Deutschland auswanderte, blieb er Rumänien auch weiterhin treu verbunden. Regelmäßig besucht er das Land und seine Heimatstadt – ja, die Sehnsucht nach Kronstadt ist sein ständiger Begleiter. Außer seinen siebenbürgischen gibt es auch Banater Wurzeln, denn seine Mutter stammt aus dem Banat, aus Kikinda. Diese Tatsache verleiht der Ausstellung in Temeswar eine persönliche Note.„Es geht mir in Deutschland sehr gut, aber auf der Gefühlsebene gibt es diese Sehnsucht nach Rumänien, der Jugend, den heimatlichen Landschaften und vor allem nach den Menschen hier ... “ – Kurt Haller