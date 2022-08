7. August 2022

Viktor Orbán attackiert EU bei umstrittener Rede in Rumänien

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat mit seiner jährlichen Rede vor Ungarnstämmigen in Rumänien Empörung im westlichen Ausland ausgelöst. Einem Bericht des ORF zufolge hat der rechtsnationale Regierungschef bei seinem Redeauftritt am 23. Juli an der 31. Sommeruniversität in Bad Tuschnad (rum. Băile Tușnad, ung. Tusnadfürdö) in Siebenbürgen die Russland-Politik der Europäischen Union scharf kritisiert.





Mit dem Rassismusvorwurf belegt wurden Einlassungen des ungarischen Ministerpräsidenten zur Migration. Orbán sprach sich gegen das Zusammenleben von Europäern und Nichteuropäern aus, denn daraus ergebe sich, dass Staaten keine Nationen mehr seien, sondern Völkerkonglomerate. Die Ungarn seien hingegen keine „gemischte Rasse“ und wollten auch keine werden. Aus Protest gegen diesen „ganz klaren Rassenhass-Diskurs“ trat eine langjährige Beraterin Viktor Orbáns, die Soziologin Zsuzsa Hegedüs, Sonderbeauftragte für gesellschaftliche Integration und Modernisierung, zurück.



Die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien berichtet in diesem Zusammenhang über Koalitionsspannungen. Nachdem der Vorsitzende des mitregierenden Ungarnverbands (UDMR), Kelemen Hunor, Orbán in Schutz genommen und bestritten hatte, dass dessen Rede „rassistisch oder Putin-freundlich" gewesen sei, verlangte PSD-Chef Marcel Ciolacu eine „sofortige" Klarstellung von Hunor, der eine Distanzierung aber verweigerte. Sodann schaltete sich Staatspräsident Klaus Johannis in die Debatte ein. Er kritisierte Orbáns westfeindliche und rassistische Rede als „Kapitalfehler" und „untragbar" und forderte vom Ungarnverband eine „unmissverständliche" Stellungnahme. CS

Schlagwörter: Rumänien, Ungarn, Siebenbürgen, Orban, EU, Johannis

