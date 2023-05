Die Perle von Bistritz strahlt wieder! Wiedereinweihung der Evangelischen Stadtpfarrkirche Bistritz und Nordsiebenbürger-Treffen

Am Samstag, dem 13. Mai 2023, wurde die bei einem verheerenden Brand im Juni 2008 stark beschädigte Evangelische Stadtpfarrkirche von Bistritz nach einem umfassenden mehrjährigen Restaurierungsprogramm in einem feierlichen Gottesdienst vom Bischof der Evangelischen Kirche A.B., Reinhart Guib, wieder eingeweiht. Die Predigt hielt Stadtpfarrer Johann Dieter Krauss im Beisein von Würdenträgern der evangelischen Kirche aus Siebenbürgen.

15 Jahre nach der Brandkatastrophe und nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde die evangelische Stadtpfarrkirche in Bistritz am 13. Mai 2023 von Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, wieder eingeweiht. Fotos: Rainer Lehni

Die HOG Bistritz-Nösen engagierte sich für die Kirchenrenovierung und war bei der Einweihungsfeier zahlreich vertreten.

Unter den Ehrengästen befanden sich Präsidialberater Sergiu Nistor, der parlamentarische Abgeordnete der deutschen Minderheit, Ovidiu Ganţ, der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul Jürgen Porr, der Bundesvorsitzende und Präsident der Föderation der Siebenbürger Sachsen, Rainer Lehni, der Bundesobmann des Bundesverbands der Siebenbürgen Sachsen in Österreich, Konsulent Manfred Schuller, die Vorsitzende des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften HOG, Ilse Welther, der Unterstaatssekretär im Departement für interethnische Beziehungen, Thomas Șindilariu. Seitens der Stadt waren Bürgermeister Ioan Turc und sein Vorgänger Teodor Ovidiu Creţu, der sich stark für die Restaurierung der von der Stadtverwaltung gepachteten Kirche mit EU-Geldern eingesetzt hatte, vertreten.Zeitgleich fand am 13. und 14. Mai das Treffen der Nordsiebenbürger Sachsen, statt, das die HOG Bistritz-Nösen unter Dr. Hans Georg Franchy mit dem Bistritzer Forum organisierte. Im Vorfeld der Veranstaltungen wurde am Freitag, dem 12. Mai, ein ganztägiges Symposium zum Thema Restaurierung der Kirche im Rathaus abgehalten.Nach dem Trachtenumzug zur feierlichen Schlüsselübergabe durch den Leiter der Baufirma an den Stadtpfarrer und der Einweihungszeremonie am Samstag, begleitet von Organist Steffen Schlandt und dem Kronstädter Bachchor, folgte ein umfassendes Kulturprogramm mit den Blaskapellen aus Bistritz, Drabenderhöhe und Traun sowie Tanzgruppen aus Sächsisch-Regen, Schäßburg, Bistritz und Wels. Zu den Höhepunkten zählten ferner eine Operngala im Kulturhaus, Orgelkonzerte von Erich Türk und Eduard Antall, die „weiße Nacht“ der evangelischen Kirche mit Musik und mittelalterlichen Nachstellungen, Führungen durch Kirche und Stadt, Konzerte, Fachvorträge und ein Dokumentarfilm zur Stadtpfarrkirche.

Nina May (ADZ)

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten SbZ.