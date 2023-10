Bundesverdienstkreuz für Klaus Fabritius

Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland übergab Botschafter Dr. Peer Gebauer am 31. August an den 1942 in Hermannstadt geborenen Biologen Dr. Klaus Fabritius, Vorsitzender des Regionalforums Altreich. Die Verleihungszeremonie fand in der Residenz des Botschafters statt.

Botschafter Dr. Peer Gebauer (links) und Dr. Klaus Fabritius bei der Ordensverleihung. Foto: Deutsche Botschaft Bukarest

Diese Auszeichnung ist ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für das erfolgreiche und unermüdliche Engagement von Dr. Fabritius für die deutsche Minderheit und ihre Verankerung in der rumänischen Mehrheitsgesellschaft. Die Verdienste von Dr. Fabritius tragen unter anderem durch die Gründung des Regionalforums Altreich und sein Wirken als Vorstandsmitglied des Landesforums des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) maßgeblich zur Bewahrung des sprachlichen und kulturellen Erbes der deutschen Minderheit bei. Durch die zahlreichen kulturellen Aktivitäten des Forums wird der Zusammenhalt innerhalb der deutschen Minderheit gestärkt, die eine wichtige Brückenfunktion für die Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien spielt.Botschafter Dr. Peer Gebauer dankte Dr. Klaus Fabritius mit den Worten: „Mit außergewöhnlichem Einsatz und Engagement setzen Sie sich bereits seit Jahrzehnten für die Anliegen der deutschen Minderheit ein. Hierfür möchte ich Ihnen ganz persönlich danken. Mit der Gründung des DFDR 1989 haben Sie sich in bewegten Zeiten nicht nur für die Rechte und Kultur der deutschen Minderheit sowie den Erhalt der deutschen Sprache stark gemacht, sondern auch auf politischer Ebene als Staatssekretär das DFDR im Departement für den Schutz der nationalen Minderheiten vertreten. In dieser Funktion haben Sie später unter anderem die Rückgabe von enteigneten Immobilien an die jüdische Gemeinde und die Gemeinden der nationalen Minderheiten in Rumänien vorangetrieben. Ihr Lebenswerk ist ein inspirierendes Beispiel für das Potenzial des Einzelnen, positive Veränderungen zu bewirken, sich für den Fortbestand kultureller Werte einzusetzen und eine bessere Gesellschaft zu gestalten. Ihre Forschungs- und Bildungsarbeit ist beeindruckend und spiegelt Ihren Einsatz für das Gemeinwohl wider.“In seiner Dankesrede betonte Klaus Fabritius, dass es ihm in all diesen Jahren „ein Herzensanliegen“ gewesen sei, „mich für die Belange der deutschen Minderheit in Rumänien einzusetzen, in meinen verschiedenen Funktionen – dem bin ich bis heute treu geblieben. Heute ist ein einmaliger Tag in meinem Leben! Ich möchte daher dem Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter Steinmeier, dem Deutschen Botschafter Dr. Peer Gebauer, den anwesenden Gästen, meinen Freunden sowie all unseren Forumsmitgliedern danken.“

Deutsche Botschaft Bukarest