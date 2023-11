Weihnachtsmarkt in Hermannstadt

Hermannstadt – Der Hermannstädter Weihnachtsmarkt findet vom 17. November 2023 bis 2. Januar 2024 statt: Geöffnet ist er Montag bis Freitag von 11.00 bis 22.00 Uhr sowie am Wochenende von 10.00 bis 22.00 Uhr.

Der Große Ring verwandelt sich in diesem Zeitraum in ein Winterparadies, in dem zahlreiche Händler ihre Handarbeiten, Souvenirs und Weihnachtsspezialitäten feilbieten. Hauptattraktionen sind die 600 Quadratmeter große Schlittschuhbahn, das Riesenrad und die „Werkstatt des Weihnachtsmannes“, an der jährlich etwa 4000 Kinder teilnehmen. In diesem Rahmen gibt es dieses Jahr das Angebot, Weihnachtskarten zu drucken, Kerzen selbst herzustellen, Lebkuchen und Plätzchen zu backen und Christbaumkugeln zu bemalen; die Anmeldung zu den Kreativateliers ist online möglich. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt durch den Verein „Events for Tourism“. Weitere Infos: targuldecraciun.ro

Aurelia Brecht (ADZ)