Präsident Klaus Johannis besucht Nationalpark Königstein

Kronstadt – Am 22. Mai besuchte Rumäniens Präsident Klaus Johannis den Nationalpark Königstein/Piatra Craiului. Er bezeichnete diesen Besuch, der am internationalen Tag der Biodiversität und zwei Tage vor dem europäischen Tag der Parke (24. Mai) erfolgte, als ein Zeichen der Anerkennung für die Schönheit der Natur, wie in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) zu lesen war.