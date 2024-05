Hermannstadt – Die erste Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen (DFDS) dieses Jahres tagte am 6. April im Spiegelsaal des Hermannstädter Forums.

Seit Ende 2023 erstrahlt die renovierte Zeidner Kirchenburg inklusive Turm in neuem Glanz. Allerdings gibt es noch einiges zu tun. Drohnenaufnahme, Juni 2022, von Rudolf Girst

Nach dem Bericht des Vorsitzenden Martin Bottesch, den Grußworten und der politischen Rundschau standen die Vorbereitung der Kommunalwahlen am 9. Juni und die Annahme der Rechnungslegung des Jahres 2023 auf der Tagesordnung. Auf Vorschlag des Kreisforums Kronstadt wurde in der Sitzung beschlossen, das Sachsentreffen 2025 in Zeiden (Codlea) zu organisieren, und zwar in Kooperation mit der Zeidner Nachbarschaft in Deutschland. Ende 2023 konnten die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirchenburg, die seit 2017 über ein EU-Projekt gefördert wurden, abgeschlossen werden.

ADZ

Lesen Sie in der SbZ Online einen Bericht über die Renovierung der Kirchenburg in Zeiden.