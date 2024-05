3. Mai 2024

Stimmen neuer Verbandsmitglieder

Unser Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland freut sich, Monat für Monat neue Mitglieder begrüßen zu dürfen. Gerne möchten wir sie in unserer Verbandszeitung zu Wort kommen lassen. Im Rahmen dieser Aktion haben sich Neumitglieder freundlicherweise bereit erklärt, sich kurz vorzustellen und ihre Wünsche und Erwartungen an den Verband und unsere Gemeinschaft zu äußern. Wir setzen die im April gestartete Reihe hier fort.

Johann Speri „Ich, Johann Speri, genannt Hans, 57 Jahre alt, wurde in Kleinschelken geboren und lebe in Friedberg bei Augsburg. Durch meine Mitgliedschaft (Kreisgruppe Augsburg) hoffe ich, den Verband zu unterstützen. Der Heimattag in Dinkelsbühl ist für meine Frau und mich ein Pflichttermin. Wir fahren zudem oft (ziemlich genau ein Mal im Jahr) nach Siebenbürgen. Dieses Jahr werde ich zusätzlich das Große Sachsentreffen in Hermannstadt sowie das Kleinschelker Heimattreffen in Kleinschelken besuchen.“

Schlagwörter: Verband, Mitglied, Beitritt, Heimattag, Sachsentreffen

