Kronstadt und Nürnberg besiegeln Städtepartnerschaft

Kronstadt (Brașov) in Siebenbürgen und Nürnberg in Bayern sind nun offiziell Partnerstädte. Das haben Oberbürgermeister Marcus König und sein rumänischer Amtskollege Allen Calibans am 12. Mai mit der Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags im Rathaus von Kronstadt offiziell besiegelt. Eine Nürnberger Delegation, der unter anderem Stadtratsmitglieder, die Sozialreferentin Elisabeth Ries sowie Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung angehörten, hatte Kronstadt von Donnerstag, den 9. Mai, bis Montag, den 13. Mai, besucht und sich dabei mit den rumänischen Kolleginnen und Kollegen von Stadtverwaltung und Stadtrat ausgetauscht, beispielsweise über die Themen Stadtplanung, Jugend und Bildung sowie Smart City. Kronstadt ist Nürnbergs 15. Partnerstadt. Es ist die erste Städtepartnerschaft, die seit 2010 geschlossen wurde.

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (links) und sein Amtskollege Allen Coliban mit der Städtepartnerschaftsurkunde im Rathaus von Kronstadt. Bildnachweis: Sven Heublein / Stadt Nürnberg

Nürnbergs Oberbürgermeister freut sich: „Nach Jahren der ‚Verlobung‘ folgte nun die ‚Hochzeit‘: Brașov und Nürnberg haben sich geprüft und füreinander entschieden. Unsere Freundschaft wuchs und ist jetzt eine Partnerschaft, die bereits tief und intensiv ist. Ich freue mich auf viele gute Projekte und Aktivitäten, unter anderem bei Jugend, Bildung, Kultur, Umwelt und Wirtschaft. Im Sinne der europäischen Zusammenarbeit tragen wir mit unserer Partnerschaft zu Verständigung, Frieden und Austausch bei.“ Und weiter: „Die Delegationsreise war für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein tolles Erlebnis. Die Gastfreundschaft der Stadt Brașov war von großer Herzlichkeit. Das Highlight war zweifelsohne der Sonntag mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung und die ‚Parada Junilor‘, die immer am Sonntag nach dem orthodoxen Osterfest stattfindet und Lebensfreude pur versprüht. Ich freue mich schon heute auf den Gegenbesuch meines Amtskollegen und Freunds Allen Coliban im Juli.“Vermittelt zunächst durch die rumänische orthodoxe Metropolie in Nürnberg, hat sich seit 2006 eine Intensivierung der Beziehungen zu Rumänien, insbesondere zu Brașov, der alten Sachsenstadt Kronstadt, vollzogen. So wurde bereits 2006 eine Absichtserklärung zur Kooperation und Intensivierung der Beziehungen zwischen Nürnberg und Kronstadt unterzeichnet. Für Nürnberg und die Region ist diese Beziehung schon deshalb wichtig, weil die Europäische Eisenbahnachse Nürnberg-Konstanza (am Schwarzen Meer) über Kronstadt führt. Auch die große rumänische Diaspora aus der Metropolregion Nürnberg unterstützte die Begründung der Städtefreundschaft.Seit Beginn der freundschaftlichen Kontakte finden Aktivitäten und gemeinsame Projekte in beiden Städten statt, die einerseits vom Amt für Internationale Beziehungen, andererseits aber auch von den verschiedenen rumänischen Vereinen und Organisationen wie etwa dem Verein Romanima e.V. initiiert und organisiert werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die über 30 000 ehemaligen rumänischen Bürgerinnen und Bürger, die teilweise schon seit vielen Jahren in Nürnberg leben, in Kontakt mit ihrer alten Heimat sind und sich stark für die Verbindung zwischen beiden Städten beziehungsweise Ländern einsetzen und sich in den verschiedenen Vereinen engagieren. Die gemeinsamen Aktivitäten umfassen alle Lebensbereiche, von Kunst und Kultur bis hin zu Experten- und Jugendaustauschmaßnahmen.Im Oktober 2023 hatte der Nürnberger Stadtrat einstimmig beschlossen, die Städtepartnerschaft mit Kronstadt auf den Weg zu bringen. Der Stadtrat in Kronstadt hatte der Städtepartnerschaft bereits zuvor zugestimmt.

jos / Pressemitteilung der Stadt Nürnberg

Nach der Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen Kronstadt und Nürnberg am 12. Mai, von links: Thomas Sindilariu, Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, Miheia-Mălina Diculescu-Blebea, Generalkonsulin von Rumänien in München, Nürnberger Oberbürgermeister Dr. Marcus König und Vizekonsul Sven Kunert vom Deutschen Konsulat in Hermannstadt.

Thomas Şindilariu würdigt Einsatz der Siebenbürger Sachsen

Bei der Vertragsunterzeichnung der Städtepartnerschaft von Kronstadt und Nürnberg im Rathaus von Kronstadt war auch Thomas Şindilariu zugegen. Der Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens würdigte das Engagement der Siebenbürger Sachsen für die Städtepartnerschaft, auf Facebook schrieb der gebürtige Kronstädter:„Ich danke allen, die sich für das Zustandekommen der Städtepartnerschaft Kronstadt-Nürnberg eingesetzt haben! Insbesondere danke ich der Stadt Nürnberg unter der Leitung von Oberbürgermeister Marcus König, sich neben den vielen anderen Städtepartnerschaften in jene mit Kronstadt auch noch engagieren zu wollen. Bei der Unterzeichnungszeremonie am 12. Mai war sowohl von Marcus König als auch von Allen Coliban zu spüren, dass beide Seiten die notwendige Energie, Inspiration und Kreativität mitbringen, um diese Städtepartnerschaft mit Leben zu füllen: von Kultur und Kulturerbe bis hin zu Jugend und den Herausforderungen durch den Klimawandel. Persönlich freue ich mich sehr, dass mein hintergründiges Engagement für das Zustandekommen der Städtepartnerschaft – zuletzt beim Besuch von Dr. Markus Söder in Bukarest am 13. Februar 2023 – erfolgreich war.“Das Demokratische Forum der Deutschen im Kreis Kronstadt hat die Städtepartnerschaft über die Jahre gefördert.In diesem Zusammenhang ist auch das Engagement der Siebenbürger Sachsen in Nürnberg hervorzuheben. So hat sich hat der aus Nadesch stammende CSU-Stadtrat Werner Henning seit Jahren aktiv für die Städtepartnerschaft zwischen Kronstadt und Nürnberg eingesetzt und den hierzu notwendigen Antrag zusammen mit einer Kollegin der SPD-Fraktion im Stadtrat gestellt.