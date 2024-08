Ausstellung in Hermannstadt: „Reformation im östlichen Europa: Siebenbürgen“

Kirchenburg in Baaßen (rumänisch: Bazna) in Siebenbürgen Foto: Stiftung Kirchenburgen

Wie auch in anderen Regionen des östlichen Mitteleuropa, hatte die Reformation auch in Siebenbürgen, das im 16. Jahrhundert zum Streitobjekt zwischen dem Haus Österreich und der Hohen Pforte wurde, einen nachhaltigen Einfluss auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Für die Deutschen Siebenbürgens, die Siebenbürger Sachsen, wurde die Reformation nach Wittenberger Vorbild langfristig identitätsbestimmend. Ihre evangelische Kirche A.B. besteht bis heute als gemeinschaftsprägende Einrichtung fort. Die aus Anlass des Reformationsjubiläums 2017 erstellte Ausstellung zur Reformation in Siebenbürgen (deutsch-rumänisch-ungarisch) wird im Rahmen der in Hermannstadt tagenden Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE/CPCE) am Tagungsort präsentiert.