Kirchenburg Almen ausgezeichnet

Bukarest – Europa Nostra, der größte Verband im Bereich Kulturerbe tätiger Nichtregierungsorganisationen, veranstaltete den Europäischen Kulturerbe-Gipfel erstmals in Rumänien. 800 Experten und Expertinnen tagten vom 6. bis 8. Oktober in Bukarest.

Ansicht der Wehrkirchenburg Almen vom Südwesten aus, aufgenommen im August 2024 von Eduard Eitel

Dabei wurden die 26 Gewinner-Projekte des Europäischen Kulturerbe-Wettbewerbs vorgestellt, die als Vorbilder bewährter Praktiken zur Erhaltung und Wiederherstellung des kulturellen Erbes gelten, darunter die frisch sanierte befestigte evangelische Kirche in Almen (Alma Vii), Kreis Hermannstadt/. Diese wurden von einer zwölfköpfigen Jury aus insgesamt 206 Projekten aus 38 europäischen Ländern ausgewählt und in festlichem Rahmen im Rumänischen Athenäum ausgezeichnet, meldet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien Wie Eduard Eitel seitens der HOG Almen der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) mitteilte, brachte die Bekanntgabe der drei Preise Erhaltung und adaptive Nutzung, Grand Prix und Publikumspreis „den Mitarbeitern der Mihai Eminescu Stiftung Rumänien mit Sitz in Schäßburg höchste Anerkennung, aber auch bewegende emotionale Momente für das Projekt Restaurierung der Kirchenburg Almen und das beachtliche unermüdliche Engagement der Stiftung in Almen“. ADZ/SbZ