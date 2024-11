Präsidentin Maia Sandu wiedergewählt

Bukarest/Chișinău – Staatschef Klaus Johannis und Premierminister Marcel Ciolacu (PSD) haben der moldauischen Präsidentin Maia Sandu zu ihrer Wiederwahl gratuliert, nachdem die 52-Jährige aus der Stichwahl des Präsidentenrennens am 3. November als deutliche Wahlsiegerin hervorgegangen war.

Die proeuropäische Politikerin kam auf 55,41 Prozent der abgegebenen Stimmen, ihr prorussischer Herausforderer Alexandr Stoianoglo auf 44,59 Prozent. Präsident Johannis gratulierte Sandu über die Plattform X für den „historischen Wahlsieg“, der das Schicksal des Nach­barlandes unumkehrbar in der europäischen Familie verankere. Auch Premier Ciolacu beglückwünschte Sandu zum „haushohen Wahlsieg“. Die moldauischen Expats, deren Wahlbeteiligung die höchste seit der Unabhängigkeitserklärung des Landes im Jahr 1991 gewesen war, hätten „Geschichte geschrieben“, indem sie dezidiert gegen die „teuflische Maschinerie Russlands“ und dessen Bemühungen, „die Demokratie durch Stimmenkauf massiv zu untergraben“ angekämpft hätten, schrieb Ciolacu bei Facebook. Tatsächlich waren beide Wahlrunden des Präsidentenrennens in Moldau von gravierenden Vorfällen überschatten worden – beginnend mit einer massiven Wählerbestechung durch ein von Moskau aus gesteuertes Netzwerk bis hin zu Cyberattacken auf die zentrale Wahlkommission in Chișinău am Tag der Stichwahl sowie Bombendrohungen gegen mehrere im europäischen Ausland (Deutschland, Großbritannien, Rumänien) eingerichtete Wahllokale. Maia Sandu dankte in einer ersten Reaktion den Wählern in Allgemeinen und den Auslandsmoldauern im Besonderen – sie hätten „das Land buchstäblich gerettet“ und „jenen, die uns in die Knie zwingen wollten, die Stirn geboten“.

ADZ