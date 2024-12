Parlamentswahlen in Rumänien: Knapper Wahlsieg der Sozialdemokraten

Bei den Parlamentswahlen am 1. Dezember hat die PSD sowohl beim Senat als auch bei der Abgeordnetenkammer die meisten Stimmen erhalten, gefolgt von der rechtsextremen AUR. Zwei weitere rechtsextreme Parteien (S.O.S. und POT) haben zum ersten Mal den Einzug ins Parlament geschafft. Der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Ganţ, erzielte insgesamt 8.571 Stimmen und damit ein sechstes Mandat.

Ergebnisse der Parlamentswahlen in Rumänien. Quelle: Hermannstädter Zeitung

Die Wahlbeteiligung lag bei 52,50 Prozent, 2020 waren es 30,29 Prozent.In die Abgeordnetenkammer ziehen folgende Parteien ein: PSD (Sozialdemokratische Partei): 21,96 Prozent; AUR (Alianţa pentru Unirea Românilor/Allianz für die Einheit der Rumänen): 18,01 Prozent; PNL (Nationalliberale Partei): 13,20 Prozent; USR (Uniunea Salvaţi România, Vereinigung Rettet Rumänien): 12,40 Prozent; S.O.S. România: 7,35 Prozent; die jüngst gegründete POT (Partidul Oamenilor Tineri, Partei der jungen Menschen): 6,45 Prozent; UDMR (Ungarnverband): 6,34 Prozent.Vertreter in den Senat schicken PSD (22,30 Prozent), AUR (18,30 Prozent), PNL (14,28 Prozent), USR (12,26 Prozent), S.O.S. (7,36 Prozent), POT (6,46 Prozent) und UDMR (6,34 Prozent).Im Kreis Hermannstadt hat die PNL die meisten Stimmen erhalten (Abgeordnetenkammer 18.99 Prozent, Senat 18,86 Prozent), gefolgt von AUR (Abgeordnetenkammer 16,99 Prozent, Senat 16,97 Prozent) und USR (Abgeordnetenkammer 16,22 Prozent; Senat 16,64 Prozent). In der Stadt Hermannstadt kam die USR auf Platz eins (Abgeordnetenkammer 21,87 Prozent, Senat 22,84 Prozent).Die Mehrheit der im Ausland lebenden rumänischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern hat rechtsextrem gewählt. Die Diaspora in Deutschland hat auf den ersten drei Stellen rechtsextreme Parteien gewählt: AUR (31,1 Prozent), S.O.S. (19,93 Prozent) und POT (16,71 Prozent).Genaue Informationen zu den Wahlen und eine interaktive Karte, auf der man die Ergebnisse pro Landkreis, Stadt bzw. Wahllokal suchen kann, gibt es unter https://prezenta.roaep.ro/parlamentare01122024/.

Ruxandra Stănescu (Hermannstädter Zeitung)