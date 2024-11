Präsidentschafts- und Parlamentswahl in Rumänien: Informationen und Hilfestellung zum Wahlvorgang

Im Superwahljahr 2024 sind die rumänischen Staatsbürger aufgerufen, an drei Wahlsonntagen vom 24. November, 1. Dezember und 8. Dezember bei der Präsidentschafts- und Parlamentswahl abzustimmen. Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht von Artikeln, die Ihnen helfen, sich über das politische Phänomen in Rumänien zu informieren und, falls Sie dazu berechtigt sind, von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Der Parlamentarier Ovidiu Ganț kandidiert zum sechsten Mal als Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien.

Einen Artikel zum Thema „Hilfe – wen soll ich wählen? Online-Plattform nach Modell des deutschen ,Wahl-o-Maten‘ hilft Rumänen bei informierter Wahlentscheidung“ zeichnet Chefredakteurin Nina May in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien vom 13. November 2024 . Sie schreibt. „Vorbild für die App ,Eu cu cine votez?‘ ist der ,Wahl-o-Mat‘, eine von der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützte Plattform, die bei den letzten Parlamentswahlen in Deutschland 2021 immerhin von 21,3 Millionen Bürgern konsultiert wurde. Um die Antwort auf die Frage ,Eu cu cine votez?‘ auch den rumänischen Wählern zu erleichtern, haben die vier hierzulande aktiven deutschen politischen Stiftungen – Friedrich Ebert (FES), Konrad Adenauer (KAS), Friedrich Naumann und Hanns Seidel - in Kooperation mit der NGO Coaliția Vot Corect und den jeweiligen rumänischen Parteien eine ähnliche App erarbeitet.“Parlamentswahl in Rumänien: Wahlempfehlungen für Ovidiu Ganţ und die Forumsliste seitens des Deutschen Forums und des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/rumaenien-praesidentenwahl-kandidaten-100.html Keno Verseck: Wahlmarathon in Rumänien: Aufwind für Nationalisten, Deutsche Welle, 21. November 2024