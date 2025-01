Deportationszeichnung und Empfang im Teutsch-Haus in Hermannstadt

Zu einem Empfang im Begegnungs- und Kulturzentrum „Friedrich Teutsch“ der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien anlässlich der Vorstellung einer Graphik von Friedrich Bömches Ritter von Boor aus der Reihe „Deportation“ wird für Mittwoch, den 15. Januar, 11.00 Uhr, eingeladen.

Eingang zum Begegnungs- und Kulturzentrum "Friedrich Teutsch" der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (Teutsch-Haus) in Hermannstadt, wo auch das Zentralarchiv der EKR untergebracht ist. Foto: G.R.

Friedrich Bömches Ritter von Boor, 1916 in Kronstadt geboren, erlebte die Deportation der Siebenbürger Sachsen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion am eigenen Leibe. Erst Jahrzehnte später brachte er diese Erfahrung zu Papier. Er war Ende der 1970er Jahren nach Deutschland gezogen und konnte sich dort ohne Zensur mit dem in der Welt nie endenden Drama von Flucht, Vertreibung und Verschleppung intensiv künstlerisch auseinandersetzen. Seine Deportationsbilder zeigen Ohnmacht, Zwang, Angst und Verzweiflung, eingebrannt in die kollektive Erinnerung. Bömches starb 2010 in Wiehl und hinterließ ein beeindruckendes künstlerisches Œuvre.80 Jahre nach dem Beginn der Deportation von 1945 sei „anhand des künstlerischen Dokuments an das Ereignis erinnert und der Gegenwart wie der Zukunft eine Mahnung mitgegeben“. (Hans Bergel)Das Bild ohne Titel (Weg zum Lager) – 70x100 cm, Kohle auf Papier, signiert, datiert 95 – ist eine Schenkung von Pfarrer Kurt Franchy (†) und Frau Renate Franchy aus Wiehl im Dezember 2024.Die Aufnahme des geschichtsträchtigen Kunstwerks in das Landeskirchliche Museum wird im Beisein von Bischof Reinhart Guib von einem Empfang begleitet, zu dem Sie herzlich eingeladen sind: Mittwoch, den 15. Januar 2025, 11.00 Uhr, im Teutsch-Haus/Landeskirchlichen Museum, Fleischergasse/Mitropoliei 30, in Hermannstadt.Über den bildenden Künstler Friedrich Bömches von Boor spricht Kunsthistorikerin Dr. Gudrun Ittu. Dr. Gerhild Rudolf berichtet über seltene Archivquellen zur Deportation. Stadtkantorin Brita Falch Leutert und Musikwart Jürg Leutert begleiten den Anlass musikalisch. Dr. Gerhild Rudolf