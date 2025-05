14. Mai 2025

Diskussion in SWR Kultur: "Richtungswahl in Rumänien – Wird ein Ultrarechter Staatsoberhaupt?"

Link zum Nachhören der Diskussionssendung im Radioprogramm von SWR Kultur: https://www.swr.de/swrkultur/leben-und-gesellschaft/richtungswahl-in-rumaenien-wird-ein-ultrarechter-staatsoberhaupt-forum-2025-05-14-100.html

Norbert Lang diskutiert mit Anna-Lena Koschig Hölzl, Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bukarest, Dr. Florian Kührer-Wielach, Zeit- und Osteuropahistoriker, Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU München, Robert Schwartz, Journalist und Präsident der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft e.V.



"Diese Wahl hält Europa seit Monaten in Atem: Erst erlangte der rechtsextreme Călin Georgescu einen Erdrutschsieg, dann wurde die Präsidentschaftswahl aufgrund russischer Einflussnahme annulliert. Jetzt entschied der ultrarechte Kandidat George Simion die erste Runde der Wiederholungswahl mit großem Abstand für sich. Sollte er auch die Stichwahl am Sonntag gewinnen, wird Rumänien bald von einem Ex-Hooligan, EU-Kritiker und Trump-Fan geführt. Rumänien hat die sechstgrößte Bevölkerung der EU, ist ein wichtiger NATO-Partner - welche Folgen hätte das für Europa? Was sind die Gründe für diesen Rechtsruck? Und welche Chancen hat Simions Widersacher, der liberale Reformer Nicuşor Dan?" (Quelle: SWR Kultur)

Schlagwörter: Rumänien, Wahl, Präsident, Dan, Simion, Kührer-Wielach

Bewerten: 13 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.