Neue Flugziele aus Kronstadt: Nürnberg und Neapel

Das Angebot des Internationalen Flughafens Kronstadt-Weidenbach soll in diesem Jahr ausgeweitet werden; Aufnahme vom 18. Mai 2024. Foto: Alina Bălăcianu

Als neue Flugziele seien Städte in Spanien und Italien sowie nach Paris, Istanbul und Tel Aviv geplant. Charter-Flüge werden im Sommer nach Ägypten, Griechenland und in die Türkei angeboten.Zurzeit bietet die Billigfluggesellschaft Wizz Air Linienflüge aus Kronstadt mit drei Zielen an: London-Luton, Dortmund und Budapest.Eine gute Nachricht: am 13. Oktober 2025 startet eine direkte Flugverbindung vom Kronstädter Flughafen in die Partnerstadt Nürnberg. Wie die ADZ berichtet, wird es drei Flüge pro Woche geben – jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Die Preise beginnen bei 99 Lei pro Strecke, Flüge können ab sofort gebucht werden. Nürnberg wird damit neben Dortmund die zweite Stadt in Deutschland, die aus Kronstadt per Flugzeug zu erreichen ist.Ab der Wintersaison 2025 (die in der Luftfahrt im Oktober beginnt) wird Wizz Air auch Direktflüge aus Kronstadt nach Neapel in Italien anbieten. Zudem erhöht Wizz Air am 26. Oktober die Frequenz der Flüge in die ungarische Hauptstadt und fliegt vier Mal pro Woche vom Kronstädter Flughafen nach Budapest – montags, mittwochs, freitags und sonntags.