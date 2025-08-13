



13. August 2025

Praid nicht mehr zu retten

Bukarest – Das überflutete Salzbergwerk Praid ist laut Umweltministerin Diana Buzoianu (USR) wohl nicht mehr zu retten.

Sämtlichen Expertenmeinungen zufolge sei es bloß eine Frage der Zeit, bis die Decke der Salzgrube einstürze – es gehe folglich nicht mehr um „ob“, sondern um „wann“, sagte die Ministerin in einer Talkshow. Die Katastrophe sei die Folge der Tatenlosigkeit mehrerer staatlicher Institutionen, die die Schuld indes sogar den Bibern vor Ort zuschieben würden, fügte Buzoianu hinzu. ADZ

