33. Genealogie-Seminar in Bad Kissingen: Berufe, Bilder, Daten
Vom 10. bis 12. Oktober fand in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen das 33. Arbeitsseminar des Vereins für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V. (VGSS) statt. Unter dem Motto „Berufe, Bilder, Daten: Aspekte siebenbürgischer Familiengeschichte“ trafen sich zahlreiche Mitarbeiter des seit mittlerweile 17 Jahren bestehenden Genealogie-Projektes, um Erfahrungen auszutauschen, sich über neue Entwicklungen zu informieren, neue Arbeitsmethoden kennenzulernen und informativen Vorträgen beizuwohnen. mehr...
1 • Peter Otto Wolff schrieb am 18.11.2025, 10:09 Uhr:Wenn man die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen mit einem Bienenstock vergleichen wollte, sind die Mitarbeiter dieser Gruppe die Arbeitsbienen, was inkl. der männlichen Teilnehmer gilt, anders als im richtigen Leben. Unermüdlich, oft über Jahre! Damit will ich keineswegs die ehrenamtliche Arbeit anderer Siebenbürger im Verein geringschätzen! Es braucht viele engagierte Menschen, um das Erbe unserer Kultur am Leben zu erhalten, hier und in der Heimat!
