13. Januar 2026

Funkforum e.V. hat neue Vorsitzende

Temeswar – Der Verein „Funkforum e.V.“ bereitet sich auf sein 25-jähriges Bestehen vor, das 2026 gefeiert werden soll.
Neuer Vorstand im Verein „Funkforum e.V.“: Bei ...
Neuer Vorstand im Verein „Funkforum e.V.“: Bei der Jahrestagung in Temeswar wurden (von links) Anka Herbei Micluța (Beisitzerin, Temeswar), Alois Kommer (stellvertretender Votsitzender, Neumarkt) und Ruxandra Frățilă-Stănescu (Vorsitzende, Hermannstadt) gewählt. Foto: Thomas Wagner
Journalistinnen und Journalisten, die für deutschsprachige Radio- und Fernsehsender sowie Print- und Online-Medien in Rumänien, Ungarn und Serbien arbeiten, haben sich vor einem Vierteljahrhundert in Temeswar zum „Funkforum“ zusammengeschlossen.

Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Ruxandra Frăţilă-Stănescu, Redakteurin bei der Hermannstädter Zeitung, zur neuen Vorsitzenden. Sie löst Alois Kommer (Neumarkt am Mieresch) ab, der im Vorstand aber weiterhin als stellvertretender Vorsitzender Verantwortung trägt.

ADZ

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien.

Schlagwörter: Medien

