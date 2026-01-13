13. Januar 2026
Funkforum e.V. hat neue Vorsitzende
Temeswar – Der Verein „Funkforum e.V.“ bereitet sich auf sein 25-jähriges Bestehen vor, das 2026 gefeiert werden soll.
Journalistinnen und Journalisten, die für deutschsprachige Radio- und Fernsehsender sowie Print- und Online-Medien in Rumänien, Ungarn und Serbien arbeiten, haben sich vor einem Vierteljahrhundert in Temeswar zum „Funkforum“ zusammengeschlossen.
Auf der jüngsten Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Ruxandra Frăţilă-Stănescu, Redakteurin bei der Hermannstädter Zeitung, zur neuen Vorsitzenden. Sie löst Alois Kommer (Neumarkt am Mieresch) ab, der im Vorstand aber weiterhin als stellvertretender Vorsitzender Verantwortung trägt.
