Eine neue Website für Schloss Horneck

Das Siebenbürgische Kultur- und Begegnungszentrum „Schloss Horneck“ e.V. hat seine Internetpräsenz aktualisiert und neugestaltet. Google, Websites, Social Media: Wer sich heutzutage informieren will, geht ins Internet. Umso wichtiger ist es für jede Organisation, in der digitalen Welt gut präsent zu sein. Das gilt auch für das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein).

Schloss Horneck hat eine neugestaltete Website

Seit Ende Oktober 2024 hat der Verein unter www.schloss-horneck.de eine neue Website. „Die frühere Website war ganz auf die Startphase des Schlossvereins und den großen Umbau im Schloss ausgerichtet. Jetzt ist die Seite so gestaltet, dass sie zum Regelbetrieb des Kultur- und Begegnungszentrums passt. Wir zeigen, was der Schlossverein und das Baudenkmal Schloss Horneck zu bieten haben und wie man den Verein unterstützen kann“, erklärt Heidrun Rau, hauptberuflich PR-Beraterin und Redakteurin, ehrenamtliche Leiterin dieses Projekts. Die Website informiert über den Verein (Eigentümer des Schlosses, Aufgaben, Vorstand, Kuratorium), das Kultur- und Begegnungszentrum (Kulturangebot, Begegnungsort Schlosshotel, Spendenprojekt „Siebenbürgen im Schlosshotel“) sowie über Schloss Horneck (Geschichte, Umbau 2016-2020, Siebenbürgische Institutionen). Sie liefert zudem Hintergrundinformationen zu Siebenbürgen, den Siebenbürger Sachsen und den Landlern.Weil das Kulturzentrum für seine verantwortungsvollen Aufgaben keine laufende öffentliche Förderung bekommt und sich finanziell selbst tragen muss, braucht es die Unterstützung der siebenbürgischen Gemeinschaft. In welcher Form man sich beteiligen kann, erklären die Menüpunkte „Mitgliedschaft“ sowie „Spenden & Unterstützen“. Neu ist, dass der Mitgliedsantrag direkt online ausgefüllt und mit einem Klick an den Schlossverein geschickt werden kann. Auch Spenden funktioniert, neben üblichen Verfahren einfacher – entweder über ein SEPA-Formular, auf der Website auszufüllen, oder über eine Weiterleitung zum Online-Bezahldienst Paypal.Die Menüpunkte „Veranstaltungen & Termine“ und „News“ halten die Besucher stets auf dem Laufenden. Zudem sind alle Social-Media-Kanäle, auf denen Schloss Horneck präsent ist, von der Website aus erreichbar: YouTube, Facebook, Instagram und Linkedin. Wer diese Kanäle abonniert oder ihnen folgt, bekommt automatisch aktuelle Informationen.Der Schlossverein dankt allen, die an der neuen Website mitgewirkt und viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit in Konzeption, Redaktion, Bildauswahl und Projektmanagement investiert haben. Heidrun Rau und Dr. Hans-Günter Zerwes waren federführend bei dem Projekt. Die Struktur und die Texte sind in enger Zusammenarbeit mit Heidrun Negura, Dr. Axel Froese und Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch entstanden. Mit der gestalterischen und technischen Umsetzung wurde die Stuttgarter Agentur Superherodesign beauftragt.

Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.